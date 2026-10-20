Super Nintendo vs. Sega Mega Drive: Analogue bringt die 16-Bit-Rivalität ins Jahr 2026

Analogue ist bekannt für seine hochwertigen Retro-Konsolen. Zuletzt sorgte man mit der „Neuerfindung des N64“ für Freude unter Fans. Jetzt greift das Unternehmen die Konsolen-Rivalität aus den frühen 1990er Jahren erneut auf.

Mit seinen beiden Neuauflagen der FPGA-Konsolen, dem Super Nt+ und dem Mega Sg+, bedient Analogue den Wunsch nach physischen Spielen und Retro-Erlebnissen. Die Geräte spielen Games für Super Nintendo und Sega Mega Drive ab und kosten jeweils 220 US-Dollar; die ersten Auslieferungen sollen im Dezember erfolgen.

Die beiden neuen Konsolen sind Neuauflagen von Analogues Super Nt (2018) und Mega Sg (2019) und bilden die Original-Hardware originalgetreu auf einem FPGA-Chip nach, um eine präzise Emulation zu ermöglichen. Der Vorteil: nahezu lagfreie 16-Bit-Spiele auf einem modernen Fernseher – und mit originalen Cartridges statt ROMs ist das Ganze auch völlig analog und vor allem legal.

Alte Konsolen neu aufgelegt und verbessert

Die größte Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen ist die Unterstützung für kabellose Controller. Beide Konsolen verfügen jetzt über integriertes Bluetooth und 2,4-GHz-Kommunikation. Es gibt einen speziellen Kopplungsbutton für die Controller deiner Wahl, und du kannst die Systeme über den Hauptcontroller ein- und ausschalten.

Kabelgebundene Controller werden weiterhin unterstützt. Es sind jedoch keine Controller im Lieferumfang enthalten, daher solltet ihr diese Kosten einkalkulieren. 8BitDo-Controller M30 und SN30, die zum jeweiligen Sega- und Nintendo-Styling passen, kosten jeweils 30 US-Dollar.

Ein weiteres Verkaufsargument sind die verbesserten Anschlüsse. Die Konsolen bieten außerdem USB-C-Stromversorgung und einen USB-A-Anschluss, den du für CRT-Geräte oder zum Laden von Controllern verwenden kannst. Es gibt einen eingebauten SD-Karten-Slot.

Auch das Betriebssystem wurde überarbeitet. Die beiden Systeme verfügen zudem über ein überarbeitetes Gehäuse. Dadurch ist es möglich, Cartridges auszutauschen, ohne das System vorher herunterzufahren. Der Mega Sg+ ist zudem kompatibel mit dem originalen Sega-CD-Anschluss und kommt mit einem Master-System-Adapter. Beide Konsolen unterstützen eine maximale Auflösung von 1080p.

Der Super Nt+ und der Mega Sg+ werden direkt auf der Website von Analogue verkauft – aktuell sind die verfügbaren Mengen allerdings schon wieder vergriffen.

via Engadget, Bildmaterial: Analogue