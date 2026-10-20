Final Fantasy VII Revelation bietet für Hardcore-Fans eine neue Form der Herausforderung

Es ist aktuell wieder etwas ruhiger geworden um Final Fantasy VII Revelation. Nach vielen Einblicken, Demos und Interviews dürfte Square Enix wohl zunächst den Sturm um GTA 6 und Ocarina of Time vorüberziehen lassen. Noch bleibt auch viel Zeit für PR, der finale Remake-Teil soll schließlich erst im April 2027 erscheinen.

Heute gibt es trotzdem noch einmal Neuigkeiten. Das Interview von Hardcore Gamer datiert von der Tokyo Game Show im September, wurde allerdings erst in diesen Tagen publiziert. In diesem Interview bestätigt Director Naoki Hamaguchi, dass ein „Hard“-Modus in Final Fantasy VII Revelation schon von Anfang an auswählbar ist

Das ist eine Neuerung im Vergleich zu den beiden Vorgängern, wo ein solcher Schwierigkeitsgrad erst nach dem ersten Durchlauf zugänglich war. Diesmal gibt es einen „Hard“-Modus also schon von Anfang an. Auch, weil Final Fantasy VII Revelation (im Gegensatz zu Remake und Rebirth) ohnehin zahlreiche Endgame-Inhalte bietet, wie Hamaguchi durchblicken lässt.

Der „Hard“-Mode funktioniere nicht wie in Remake und Rebirth, erklärt Hamaguchi gegenüber Hardcore Gamer. Man habe das Spielerlebnis auf hohem Schwierigkeitsgrad neu konzipiert, um es an das neue Spieldesign anzupassen.

Neu konzipiert und von Beginn an wählbar

„Der Hard-Modus ist bereits von Beginn des Spiels an wählbar. Daher können Spieler, die sich von Anfang an anspruchsvollen Kämpfen und einem Gameplay mit hohem Schwierigkeitsgrad stellen möchten, dieses Erlebnis bereits bei ihrem ersten Durchspielen genießen“, so Hamaguchi. „Das liegt daran, dass Revelation im Gegensatz zu Remake und Rebirth auch nach dem Durchspielen des Spiels eine große Vielfalt an Endspiel-Inhalten bietet“, erläutert Hamaguchi weiter.

Fans, die ein ähnliches Erlebnis wie in den Vorgängern suchen, empfiehlt Hamaguchi den Dynamic-Modus, in dem Gegner mit den Charakteren skalieren. Regeln, wie das Verbot des Einsatzes von Gegenständen, gibt es diesmal jedoch nicht. Grund dafür seien die vielen Möglichkeiten für Fans, die sich inzwischen auch durch das WEAR-System ergeben. „[…] Wir kamen zu dem Schluss, dass ein bloßes Verbot von Gegenständen nicht ausreichen würde, um das von uns angestrebte ideale Spielerlebnis mit hohem Schwierigkeitsgrad zu erreichen“, so Hamaguchi.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix