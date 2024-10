Sandbox-Multiplayer Tinkertown erscheint schon im November für Nintendo Switch

Erst vor einigen Tagen gab Headup Games bekannt, dass das Sandbox-Multiplayer-Abenteuer Tinkertown am 17. Oktober auch für Xbox erscheinen soll. Nintendo-Fans sollten sich noch ein wenig gedulden, doch die Wartezeit hält sich in Grenzen.

Wie man bekannt gibt, wird Tinkertown schon am 4. November auch für Nintendo Switch erscheinen. PlayStation-Fans schauen derzeit in die Röhre. Das Spiel befindet sich bereits seit dem 3. Dezember 2020 in der Early-Access-Phase und ist daher aktuell auf PCs via Steam spielbar.

Entweder allein oder mit bis zu drei MitspielerInnen könnt ihr eine prozedural generierte Welt unsicher machen. Es erwarten euch finstere Dungeons mit unterschiedlichen Herausforderungen, die euch mit jeder Menge Loot belohnen. Dieses könnt ihr wiederum benutzen, um ein eigenes Dorf aufzubauen oder um eure Ausrüstung zu verbessern.

Für unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sorgen unzählige Baupläne und Rezepte. Diese müssen jedoch erst einmal gefunden werden. So durchstreift ihr verschiedene Biome wie mystische Wälder, weitläufige Wüsten, Eislandschaften und Berge mit glühenden Lavaströmen, immer auf der Suche nach Loot. Ein dynamischer Tag- und Nacht-Wechsel soll dabei für eine magische Stimmung sorgen.

Bildmaterial: Tinkertown, Headup Games