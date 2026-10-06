Prime Days: Die besten Gaming-Deals mit NieR, Suikoden, Pokémon, Atelier und mehr

Die „Prime Days“ sind da! Die Kategorie „Videospiele“ behandelt Amazon während dieser Tage voller Rabatte fast schon traditionell etwas stiefmütterlich, aber das ein oder andere gute Angebot lässt sich heute doch finden.
Wir haben für euch eine kleine Auswahl der besten Deals zusammengetragen. Wir halten die Liste über die beiden PrimeDays-Tage aktuell, also schaut doch gerne wieder rein. Gelegentlich ergeben sich auch neue Details.
Unsere Auswahl:
- NieR: Automata (PS4) für 16,99 Euro
- NieR: Replicant (PS4) für 16,99 Euro
- Persona 5 Royal (Switch) für 16,99 Euro
- Legend of Mana (Switch) für 16,99 Euro
- MindsEye (PS5) für 17,99 Euro
- The Thing: Remastered – Deluxe (PS5) für 22,49 Euro
- Yasha – Deluxe Edition (SW) für 23,26 Euro
- Yooka Re-Playlee (PS5) für 23,79 Euro
- Suikoden I & II HD (PS5) für 29,31 Euro
- Rayman 30th Anniversary (PS5) für 29,74 Euro
- Pokémon-Legenden: Z-A (SW2) für 33,99 Euro
- Atelier Yumia (PS5) für 36,86 Euro
- Screamer Echo Edition (PS5) für 37,99 Euro
- The Adventures of Elliot (SW2, PS5) ab 48,00 Euro
- LEGO: Tony Tony Chopper für 48,99 Euro
- LEGO: Mario Kart für 112,99 Euro
… wird aktualisiert …
Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami
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