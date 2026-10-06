Prime Days: Die besten Gaming-Deals mit NieR, Suikoden, Pokémon, Atelier und mehr

Die „Prime Days“ sind da! Die Kategorie „Videospiele“ behandelt Amazon während dieser Tage voller Rabatte fast schon traditionell etwas stiefmütterlich, aber das ein oder andere gute Angebot lässt sich heute doch finden.

Wir haben für euch eine kleine Auswahl der besten Deals zusammengetragen. Wir halten die Liste über die beiden PrimeDays-Tage aktuell, also schaut doch gerne wieder rein. Gelegentlich ergeben sich auch neue Details.

Unsere Auswahl:

… wird aktualisiert …

Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami