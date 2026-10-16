Kingdom Hearts setzt sich in einer ansonsten schwachen Woche in Japan durch

Wir blicken zurück auf die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 5. Oktober bis zum 11. Oktober 2026. Dabei gab es mit der „Kingdom Hearts“-Sammlung für Nintendo Switch 2 sowie den Handelsversionen zu Dragon’s Dogma II: Dark Arisen durchaus spannende Neueinsteiger.

Kingdom Hearts Collection [I ~ III] gelang es dann auch, die Spitze der letzten Woche zu erobern. Dafür reichten allerdings schon 23.411 Einheiten der Game Key Card für Switch 2 in einer ansonsten überschaubaren Woche, in der Rhythm Heaven Groove noch einmal den zweiten Platz holen kann.

Die Zahlen der Sammlung sind serienintern sehr schwer zu vergleichen. Es gab bekanntlich schon eine Cloud-Version von „Kingdom Hearts“-Games für die Switch, allerdings logischerweise ohne Handelsversion. Der letzte „Kingdom Hearts“-Launch im japanischen Handel war Kingdom Hearts: Melody of Memory, das 2020 kumuliert auf gut 40.000 Einheiten über PS4 und Switch kam.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (SqEnix, 10/08/26) – 23.411 (New)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 14.527 (1.080.343)

[PS5] Ace Combat 8: Wings of Theve (Bamco, 10/02/26) – 13.801 (76.814)

[SW2] Dragon’s Dogma II: Dark Arisen (Capcom, 10/09/26) – 7.314 (New)

[PS5] Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (SqEnix, 10/08/26) – 6.261 (New)

[SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (09/17/26) – 5.888 (172.534)

[SW2] Earth Defense Force 5 (D3 Publisher, 10/08/26) – 5,237 (New)

[PS5] Dragon’s Dogma II: Dark Arisen (Capcom, 10/09/26) – 5.099 (New)

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 5.043 (681.648)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 4.663 (1.628.085)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 22.420 (6.408.973)

PS5 Digital – 11.611 (1.470.133)

Switch (OLED) – 3.102 (9.645.028)

Switch Lite – 2.066 (7.041.692)

Switch – 638 (20.313.632)

Xbox X Digital – 227 (34.389)

PS5 Pro – 161 (370.815)

PlayStation 5 – 139 (5.920.574)

Xbox Series S – 38 (343.112)

Xbox Series X – 25 (329.236)

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix