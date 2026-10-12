Der Nintendo DS hatte auch echte Horrorspiele – eines davon feiert jetzt sein Comeback

Nintendo DS und Horror? Das klingt zunächst nach einer ungewöhnlichen Kombination. Doch schon zu Zeiten des Nintendo DS gab es einige Spiele, die statt kunterbunter Abenteuer lieber auf düstere Atmosphäre und jede Menge Grusel setzten. Einer dieser Titel war Dementium II, das 2010 für den beliebten Handheld erschien.

16 Jahre später bekommt der inzwischen etwas in Vergessenheit geratene Survival-Horror-Titel eine neue Chance. Entwickler und Publisher Atooi hat eine Neuveröffentlichung für Steam angekündigt, die noch im Oktober 2026 erscheinen soll.

Horror zwischen Resident Evil und Silent Hill

In Dementium II schlüpft ihr in die Rolle von William Redmoor, der in der psychiatrischen Einrichtung Bright Dawn Treatment Center erwacht. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau ermordet zu haben. Doch während er versucht, aus der Anstalt zu entkommen, begegnet er zunehmend übernatürlichen Schrecken. Dabei wird er von einem mysteriösen Mann beobachtet, der sich lediglich als „der Doktor“ bezeichnet.

Spielerisch orientiert sich der Titel an klassischen Survival-Horror-Spielen wie Resident Evil und Silent Hill. Ihr müsst Rätsel lösen, eure begrenzten Ressourcen verwalten und euch gegen groteske Kreaturen zur Wehr setzen.

Ganz neu auf Steam ist Dementium II übrigens nicht. Bereits 2013 erschien eine HD-Umsetzung, die allerdings von einem externen Studio ohne Beteiligung der ursprünglichen Entwickler realisiert wurde und bei KritikerInnen wenig Anklang fand.

Die neue Version entsteht hingegen unter der Leitung des Originalteams und soll sich deutlich stärker am Nintendo-DS-Klassiker orientieren.

Moderne Technik oder echtes DS-Gefühl?

Dabei dürfen SpielerInnen selbst entscheiden, wie viel Retro-Atmosphäre sie möchten. Die neue PC-Version unterstützt Auflösungen von bis zu 4K, bietet alternativ aber auch eine niedrigere Auflösung für den pixeligen Look des Originals.

Auch bei der Taschenlampe habt ihr die Wahl zwischen einem modernen Lichtkegel und der ursprünglichen DS-Darstellung.

Die einst auf zwei Bildschirme verteilte Benutzeroberfläche wurde für einen einzelnen Bildschirm überarbeitet. Dazu kommen eine Minikarte, Controller-Unterstützung, Maus- und Tastatursteuerung, Steam-Erfolge und Kompatibilität mit dem Steam Deck.

Bereits im vergangenen Jahr erhielt der Vorgänger Dementium: The Ward eine neue Steam-Version. Jetzt folgt also auch das zweite Abenteuer. Die Neuauflage des ersten Teils erschien zudem für die Nintendo Switch und die PlayStation 4 und 5. Eventuell erscheint der zweite Teil ja auch noch auf anderen Plattformen.

via GameRant, Bildmaterial: Atooi, Dementium II