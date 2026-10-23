Diese Gratis-Prämie gibt es jetzt zu Nintendo Switch Sports Resort im Nintendo Store

Ziemlich zuverlässig gibt es zu jedem neuen First-Party-Spiel von Nintendo inzwischen nicht nur jede Menge Avatare bei Nintendo Switch Online, sondern auch eine physische Prämie im Nintendo Store.

Zuletzt erhielt Fire Emblem: Fortune’s Weave ein schickes Magnet-Set. Ab sofort könnt ihr auch eine Prämie anlässlich der Veröffentlichung von Nintendo Switch Sports Resort abstauben. Das holografische Stickerset* kostet 300 eurer Platin-Punkte.

„Mit diesem holografischen Stickerset im Design von Nintendo Switch Sports Resort wirken deine Gegenstände gleich viel sportlicher! Das Set enthält insgesamt 26 Sticker“, heißt es dazu im Nintendo Store.

Wie immer ist die physische Prämie limitiert und wie immer müsst ihr die Versandkosten selbst tragen. Außerdem kann nur ein Stickerset pro Kunde bestellt werden. Kommt euch das Stickerset ins Haus oder wartet ihr auf die nächste Prämie?

Bildmaterial: Nintendo