Zeitreise im 4:3-Format: Team Unico kündigt einen Monitor für Retro-Gamer an

Unico bringt die 80er zurück – oder zumindest das Gefühl der frühen Farbfernseher. Der Unico ULW10, auch bekannt als Traveller ULW10 ist ein Herzensprojekt der Hardwareentwickler.

Viele Retro-Fans kennen das Problem, dass hochwertige CRT-TVs zunehmend schwer zu bekommen sind, denn immer mehr Geräte der 80er und frühen 90er Jahre gehen kaputt. Doch für einen echten Sony Trinitron gibt es keinen echten Ersatz bei flachen Monitoren – es gibt bestenfalls Annäherungen.

Der Unico Traveller soll dieses Problem angehen. Er wirkt schon fast, als ob er aus der Vergangenheit kommt, mit seinem an klassische PVM-Monitore angelehnten Design. Der Fernseher soll sich ideal für Retro-Gaming-Sessions eignen. Er ist ein handlicher Würfel und verfügt über ein 10,4 Zoll (ca. 26 cm) Display im 4:3‑Seitenverhältnis. Auf der Rückseite befindet sich ein integriertes Staufach für zusätzlichen Komfort.

Das Wichtigste ist aber die Unterstützung sowohl älterer als auch moderner Videosignale. Dazu gehören S-Video, RGB, RCA, VGA sowie moderne HDMI‑Eingänge. Für künftige Upgrades gibt es auch einen USB-Port.

Über Kickstarter könnt ihr das Gerät ab sofort unterstützen. Das Interesse ist riesig. Über 650 Unterstützende haben schon fast 200.000 Euro zusammengetragen. Die ersten Geräte zu einem Preis von 249 Euro sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Prototypen waren bereits auf der Gamescom anspielbar.

Bildmaterial: Unico