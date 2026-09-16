Insomniac hat die Kritik an Wolverine gehört – und arbeitet schon an Verbesserungen

Marvel’s Wolverine ist inzwischen erhältlich – und nicht alles an Logan neuestem Abenteuer kommt bei den SpielerInnen und der Presse gleichermaßen gut an. Auch in unserem Test haben wir einige Punkte gefunden, bei denen noch Luft nach oben besteht. Bei Insomniac Games ist die Kritik offenbar ebenfalls angekommen.

Community Director James Stevenson äußerte sich jetzt auf Twitter zum Feedback der vergangenen Tage. Dabei macht er deutlich, dass das Studio die Reaktionen sehr genau verfolgt.

„Wir haben zu 100 Prozent zugehört“

„We have been 100% listening over the last few days“, erklärt Stevenson. Mehr noch: Das Team habe als Reaktion auf einige der Rückmeldungen zuletzt intensiv gearbeitet: „Das Team hat heute als Reaktion auf einige Rückmeldungen fleißig daran gearbeitet.“

Welche konkreten Kritikpunkte Insomniac angehen möchte und welche Änderungen geplant sind, verriet Stevenson allerdings noch nicht. Entsprechend bleibt abzuwarten, ob zunächst kleinere Verbesserungen folgen oder das Studio auch größere Bereiche des Spiels überarbeiten möchte.

Ein Punkt, der in den vergangenen Tagen immer wieder Teil der Kritik war, ist das starke An-die-Hand-Nehmen der SpielerInnen. Vermeintliche Geheimnisse und Sammelgegenstände werden häufig sehr offensichtlich präsentiert, während zahlreiche Markierungen und andere visuelle Hilfen durch die ohnehin eher schlauchartig aufgebauten Level führen. Wirklich selbst entdecken oder den richtigen Weg suchen müssen SpielerInnen dadurch nur selten – etwas, das nicht bei allen gut ankommt.

Dass umfangreichere Anpassungen nach der Veröffentlichung längst nicht mehr nur bei Multiplayer- und Live-Service-Spielen vorkommen, haben zuletzt auch verschiedene Singleplayer-Titel gezeigt. Insomniac scheint zumindest ebenfalls bereit zu sein, auf das Feedback der Community zu reagieren.

In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch einen Blick in unseren ausführlichen Test zu Marvel’s Wolverine werfen. Dort erfahrt ihr, was wir von Logans neuestem Abenteuer halten und wo auch wir noch Verbesserungspotenzial sehen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony, Insomniac Games