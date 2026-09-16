Symphonic Memories erwartet euch noch im September mit einem neuen NieR-Arrangement

Seit 2018 begeistert Symphonic Memories Fans von Videospielmusik auf der ganzen Welt. Seit Jahren entwickelt sich die Konzertreihe dabei weiter und auch beim Konzert im September in Stuttgart gibt es wieder Neues zu entdecken.

Schon am 26. September findet Symphonic Memories in der Liederhalle in Stuttgart statt. Dabei stehen Kingdom Hearts und Final Fantasy VII auf dem Programm, aber auch eine Weltpremiere mit einem neuen Arrangement aus der NieR-Serie (komponiert von Keiichi Okabe) wartet auf euch.

Durch das Programm wird Alex Moukala führen, den der ein oder andere sicherlich aus den sozialen Medien kennt. Den Stuttgarter Philharmonikern steht Dirigent Eckehard Stier vor und am Klavier erwartet euch einmal mehr Mischa Cheung. Tickets gibt’s hier!

Die Stuttgarter werben: „Ob auf der Bühne oder im Saal: Hier treffen echte Spielernaturen aufeinander – besessen von ihrem Metier und immer auf dem Sprung zum nächsthöheren Level. Dieser sinfonische Trip durch legendäre japanische Computerspiele lässt Zockerherzen höherschlagen.“

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames