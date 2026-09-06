Diese neuen Pokémon-Plüschtiere könnten echte Fan-Favoriten werden

Es gibt bereits viele schlafende Pokémon-Plüschtiere, aber die neuen Varianten, welche heute erscheinen, dürften sicherlich schnell zu Fan-Favoriten werden. Denn ihre Designs sind direkt an die Darstellung der Kreaturen in Pokémon Sleep angelehnt.

Die vier Pokémon, welche die neue Plüsch-Kollektion einläuten, sollten wirklich jedem Fan bekannt sein: Es sind die Starter der ersten Generation. Bisasam, Glumanda und Schiggy. Die Feuer- und Wasser-Partner aus Kanto liegen zum Schlafen auf dem Rücken, während Bulbasaur auf dem Bauch liegt, die Ranken beidseitig neben dem Kopf.

Normalerweise würde man vermuten, dass auf Grün, Rot und Blau direkt Gelb folgt. Doch diesmal ist der vierte im Bunde nicht Pikachu. Das letzte Pokémon der Sleep-Reihe ist Mew. Das mythische Pokémon schläft sitzend. In den Spielen und im Anime kann es auch in der Luft schlafen – wer möchte, könnte es von der Decke hängen lassen, um diesen Effekt nachzustellen.

Alle vier Plüschtiere sind ab sofort in Japan erhältlich – aber vorerst nur im japanischen Pokémon Center. Pro Stück kosten sie 3.740 Yen, umgerechnet knapp 21 Euro. Die gute Nachricht: Alle vier Plüschtiere sind auch schon bei Meccha-Japan* bestellbar, einem Import-Store, der auf derartiges Merchandise spezialisiert ist.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company