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Diese neuen Pokémon-Plüschtiere könnten echte Fan-Favoriten werden

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Es gibt bereits viele schlafende Pokémon-Plüschtiere, aber die neuen Varianten, welche heute erscheinen, dürften sicherlich schnell zu Fan-Favoriten werden. Denn ihre Designs sind direkt an die Darstellung der Kreaturen in Pokémon Sleep angelehnt.

Die vier Pokémon, welche die neue Plüsch-Kollektion einläuten, sollten wirklich jedem Fan bekannt sein: Es sind die Starter der ersten Generation. Bisasam, Glumanda und Schiggy. Die Feuer- und Wasser-Partner aus Kanto liegen zum Schlafen auf dem Rücken, während Bulbasaur auf dem Bauch liegt, die Ranken beidseitig neben dem Kopf.

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Normalerweise würde man vermuten, dass auf Grün, Rot und Blau direkt Gelb folgt. Doch diesmal ist der vierte im Bunde nicht Pikachu. Das letzte Pokémon der Sleep-Reihe ist Mew. Das mythische Pokémon schläft sitzend. In den Spielen und im Anime kann es auch in der Luft schlafen – wer möchte, könnte es von der Decke hängen lassen, um diesen Effekt nachzustellen.

Alle vier Plüschtiere sind ab sofort in Japan erhältlich – aber vorerst nur im japanischen Pokémon Center. Pro Stück kosten sie 3.740 Yen, umgerechnet knapp 21 Euro. Die gute Nachricht: Alle vier Plüschtiere sind auch schon bei Meccha-Japan* bestellbar, einem Import-Store, der auf derartiges Merchandise spezialisiert ist.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company

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