The Blood of Dawnwalker kann die Spitze der deutschen Charts verteidigen

In der zurückliegenden Woche zeigen sich die deutschen Verkaufscharts relativ ereignislos. EA Sports NHL 27 schlittert zu PS5-Silber und das war auch schon das Highlight der Woche.

In den plattformübergreifenden Charts kann EA Sports NHL 27 den Puck nicht vorbeischieben. Hier kann The Blood of Dawnwalker noch einmal die Spitze verteidigen – dahinter rückt Minecraft wieder auf den zweiten Platz vor.

PS5-Gold vor EA Sports NHL 27 holt folgerichtig ebenfalls The Blood of Dawnwalker. Das RPG kann außerdem den ersten Platz der Rankings für Xbox Series vor Onimusha: Way of the Sword verteidigen.

Switch-Tabellenführer ist Minecraft vor der Super Mario Galaxy Collection. Auf der Switch 2 holt sich Platzhirsch Mario Kart World die Krone zurück. Das Koop-Abenteuer Orbitals kann aber einen starken zweiten Platz behaupten.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, Rebel Wolves