GameCube-Klassiker steckt seit 24 Jahren auf der Konsole fest – doch das könnte sich ändern

Der Nintendo GameCube hatte neben Mario, Zelda und Co. auch einige ziemlich düstere Abenteuer zu bieten. Eines davon genießt bis heute Kultstatus: Eternal Darkness: Sanity’s Requiem. Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2002 ist der Horror-Titel allerdings nie für eine andere Plattform erschienen.

Nach inzwischen 24 Jahren gibt es nun zumindest ein kleines Lebenszeichen. Ausgerechnet Nightdive Studios, bekannt für Neuauflagen und Remaster älterer Spiele, sorgt für neue Hoffnung.

„Behaltet unsere Deep Dives im Auge“

Auf Twitter wurde Nightdive-Studiochef Stephen Kick von einem Fan auf Eternal Darkness angesprochen. Seine Antwort dürfte Fans aufhorchen lassen. Eternal Darkness gehöre zu seinen absoluten Lieblingsspielen und verdiene die Behandlung, zu der Nightdive seiner Ansicht nach fähig sei. Anschließend ergänzte er vielsagend: „Behalten Sie unsere Deep Dives im Auge.“ Damit verweist Kick auf die entsprechende Video-Reihe des Studios.

Eine Bestätigung für ein Remaster ist das natürlich ausdrücklich nicht. Interessant ist die Aussage trotzdem, schließlich hat sich rund um Eternal Darkness seit Jahren kaum etwas getan. Hinzu kommt eine komplizierte Ausgangslage: Entwickelt wurde das Spiel von den inzwischen nicht mehr existierenden Silicon Knights, während Nintendo damals als Publisher auftrat.

Bekannt wurde Eternal Darkness vor allem für seine ungewöhnlichen Sanity-Effekte. Sinkt die geistige Stabilität der Charaktere, beginnt das Spiel gezielt, mit den Erwartungen der SpielerInnen zu spielen. Dazu gehören plötzlich veränderte Umgebungen, vermeintliche Bildfehler oder Tricks, die sogar die vierte Wand durchbrechen.

Nightdive Studios wäre für eine mögliche Rückkehr jedenfalls kein völlig überraschender Kandidat. Das Studio hat sich auf die Wiederbelebung älterer Titel spezialisiert und arbeitet aktuell beispielsweise auch an einem Remaster von Thief: The Dark Project.

Ob Eternal Darkness tatsächlich als Nächstes an der Reihe ist, bleibt abzuwarten. Nach 24 Jahren ist aber selbst dieser kleine Hinweis vermutlich mehr, als Fans lange Zeit bekommen haben.

via GamesRadar, Bildmaterial: Eternal Darkness via Mobygames