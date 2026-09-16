Level-5 kündigt neues „Inazuma Eleven“ an, aber die Fans sind alles andere als in Vorfreude

Nicht alles läuft wie geplant bei Level-5, aber klar ist: Der Output des kleinen japanischen Studios ist groß und er wird noch größer. Im Kontext der KI-Nutzung von Level-5 hat das … ein Geschmäckle. Die letzte Präsentation warf auch auf die aktuelle Neuankündigung kein gutes Licht. Die Reaktionen bei Twitter sind eindeutig.

Aber wir schauen erstmal ganz jungfräulich auf das nächste neue Spiel von Level-5: Die beliebte Fußball-RPG-Serie Inazuma Eleven erhält einen neuen Ableger. Inazuma Eleven: Bold Revolution – es gibt zur Ankündigung weder Plattformen, noch einen angestrebten Termin.