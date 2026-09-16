Level-5 kündigt neues „Inazuma Eleven“ an, aber die Fans sind alles andere als in Vorfreude

Nicht alles läuft wie geplant bei Level-5, aber klar ist: Der Output des kleinen japanischen Studios ist groß und er wird noch größer. Im Kontext der KI-Nutzung von Level-5 hat das … ein Geschmäckle. Die letzte Präsentation warf auch auf die aktuelle Neuankündigung kein gutes Licht. Die Reaktionen bei Twitter sind eindeutig.
Aber wir schauen erstmal ganz jungfräulich auf das nächste neue Spiel von Level-5: Die beliebte Fußball-RPG-Serie Inazuma Eleven erhält einen neuen Ableger. Inazuma Eleven: Bold Revolution – es gibt zur Ankündigung weder Plattformen, noch einen angestrebten Termin.
„Die Fortsetzung heißt Inazuma Eleven: Bold Revolution. Warum dieser Titel? Und was bedeutet er für die Geschichte? Nun, wir werden bei der nächsten LEVEL-5 Vision mehr dazu verraten“, sagte Akihiro Hino, CEO von LEVEL-5, während des letzten Livestreams.
Hino fuhr fort: „Das ist Shane Starfall (Nagi Furuhosi), ein weiterer Protagonist. Wie bei Destin (Unmei) wird auch sein ungewöhnlicher Hintergrund eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Wie wird sich Shanes Weg mit dem von Destin und den anderen kreuzen, und wohin wird die Geschichte sie führen? Bleibt dran für weitere Updates.“
via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Bold Revolution, Level-5
2 Kommentare
Gibt es eindeutige Beweise dafür, dass das Character-Design mit generativer AI entstanden ist? Oder ist das nur random wütender Twitter-Mob, der ziemlich gemeine Beleidigungen mal wieder postet. Die sollte es grundsätzlich nicht geben, aber wenn hier KI im Spiel ist, ist zumindest die Kritik gerechtfertigt.
Leider ist das neu gewonnene Maß an Vertrauen an Level-5 durch diese echt miserable Präsentation bei vielen wieder gesunken. Das ist etwas, was sich Level-5 nicht leisten kann.
Dass man arge Probleme hat, die angekündigten Titel zu entwickeln ist keine Überraschung. Das Studio ist immer noch relativ klein, auch, wenn ich nicht weiß, wie viel Outsourcing mal weitergibt. Man benötigt circa 3-5 Jahre für einen neuen Titel und kündigt auf einem Streich auch immer viel zu viele neue Titel an, die dann teilweise um viele Monate bis Jahre verschoben werden müssen. Mit dem neuen Fantasy Life und Inazuma Eleven hatte man wieder zwei Hits. Wenn man nun aber die langen Entwicklungszeiten durch KI ausgleichen möchte, denke ich nicht, dass das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird. Und ich denke, diesen Backlash würde seine Firma diesmal vielleicht nicht überleben. Und Level-5 hat ja viel Nehmerqualitäten.
Wenn man das Ina in Inazuma Eleven umdreht bekommt man Ani und wenn man das n in Ani entfernt und das i zu einem Großbuchstaben ändert bekommt man... Wait a Moment, ich bin da gerade was auf der Spur, vielleicht ist sogar auf der Victory Road! Es ist die ganze Zeit die AI Himself!
Ok Spaß beiseite es ist einfach nur Traurig was aus den machern von Yo-Kai Watch, Ni No Kuni, Professor Layton etc geworden ist und zeigt wunderbar auf warum diese AI Psychose ein Ende haben muss. Level 5 ist Stand jetzt innerhalb Kürzester Zeit mehr Abgestürzt als GameFreak es je könnte. Bei Yo-Kai Watch 2 Remake hatre ich Bock gehabt und dann kam diese Groteske AI Präsentation raus wo ich mir nur dachte: Nope darauf habe ich keinen Bock.