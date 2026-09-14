Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einer sehr tiefen Note

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Another Eden Begins.

Another Eden Begins (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Mortal Shell II (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]

Super Woden Rally Edge (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Artis Impact (Switch) – 8/7/8/6 [29/40]

Battle of Rebels (PS5, Switch) – 6/4/5/4 [19/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma