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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einer sehr tiefen Note

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Another Eden Begins.

  • Another Eden Begins (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Mortal Shell II (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Super Woden Rally Edge (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
  • Artis Impact (Switch) – 8/7/8/6 [29/40]
  • Battle of Rebels (PS5, Switch) – 6/4/5/4 [19/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma

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3 Kommentare

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  2. Ich habe die Demo von Another Eden getestet und bin doch schon angetan.

    Bin am Release mit am liebäugeln aber mal schauen.

  3. Ich bin tatsächlich auch mit Another Eden Begins am liebäugeln. Es scheint ein gutes JRPG zu sein und dass die japanische Retail-Version (Multi-Language) für die Switch 2 eine echte Game Card bietet, macht es für mich zusätzlich sympathisch. Sowas möchte ich eigentlich gerne unterstützen, zumal sie in meinem Go-To-Importshop nur mit 40€ zu Buche schlägt.

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