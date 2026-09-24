Mehr als die Hälfte der beliebtesten Steam-Games des Jahres nutzten den Early-Access

„Early Access“-Titel sind ein zweischneidiges Schwert – vor allem für KäuferInnen. Manche Spiele machen große Versprechungen, die sie am Ende nie halten können. Für Entwickler bedeutet der Early-Access oft genug eine Chance. Die Mischung macht’s – und die funktioniert offensichtlich. Denn die meisten der aktuell beliebtesten Spiele auf Steam kommen aus einem „Early Access“-Programm.

Palworld und Valheim sind längst bekannten und immer noch beliebten solche Beispiele. Sie sind aus der „Early Access“-Phase gekommen und gehören zu den bestbewerteten Neuerscheinungen des Jahres.

Auch der TCG Card Shop Simulator auf Platz 5, das Farming-RPG Fields of Mistria auf Platz 7, der Biber-Städtebauer Timberborn auf Platz 8 und das maschinenlastige Survival-Spiel Scrap Mechanic auf Platz 10 haben Top-Bewertungen und sind bei Fans beliebt.

Das zeigt zumindest die Seite Steam250 – sie gewichtet den Prozentsatz positiver Reviews mit der Gesamtzahl der Bewertungen, sodass kleine Spiele mit nur wenigen, aber ausschließlich positiven Stimmen die Ranglisten nicht dominieren können.

Trotzdem ist es bemerkenswert, dass so viele ehemalige „Early Access“-Titel in der Fan-Beliebtheit neben großen, traditionellen Titeln bestehen – etwa Capcom-Hits wie Resident Evil Requiem und Pragmata.

Doch Titel wie Palworld und Scrap Mechanic zeigen auch, wie gut das Early Access funktionieren kann. Für die meisten kleineren und unbekannteren Entwicklerteams bedeutet das „Early Access“-Modell eine frühezitige und gesicherte Finanzierung. Aber auch das Feedback von Testspielern ist natürlich Gold wert.

via GamesRadar (2), Bildmaterial: Palworld, Pocketpair