Nintendo „rettete“ in Japan den Konsolenmarkt – zumindest sieht es dieser Experte so

Heute wirkt es fast selbstverständlich, dass Nintendo mit der Switch einen gigantischen Erfolg feiern konnte. Nach der Wii U stand das Unternehmen allerdings deutlich stärker unter Druck – und laut Branchenanalyst Dr. Serkan Toto hätte ein weiterer Fehlschlag sogar weitreichende Folgen für den gesamten japanischen Konsolenmarkt haben können.

Im Gespräch mit The Game Business zeichnet der CEO des Analyseunternehmens Kantan Games ein drastisches Was-wäre-wenn-Szenario. Wäre die Switch ein ähnlicher Flop wie die Wii U geworden, hätte dies seiner Einschätzung nach den klassischen Konsolenmarkt in Japan praktisch vollständig verschwinden lassen können.

„Ich würde sagen: Hätte Nintendo einen weiteren Flop wie die Wii U herausgebracht und wäre die Switch nicht der Superhit geworden, der sie letztendlich war, wäre der japanische Konsolenmarkt komplett verschwunden“, erklärt Toto.

Stattdessen hätten sich seiner Einschätzung nach noch mehr japanische SpielerInnen Smartphones und möglicherweise auch PCs zugewandt.

Nintendo habe den Konsolenmarkt in Japan „gerettet“

Toto geht sogar noch einen Schritt weiter. Nintendo dominiere heute nicht nur das Konsolengeschäft in Japan, sondern habe es seiner Einschätzung nach überhaupt am Leben gehalten.

„Nintendo dominiert hier in Japan nicht nur das Konsolensegment mit einem Marktanteil von 70 % bei allen Spielinhalten vollständig, sondern hat es auch gerettet“, so der Analyst.

Wie wichtig die Switch für Nintendo war, zeigt schon der direkte Vergleich mit ihrem Vorgänger. Die Wii U verkaufte sich weltweit weniger als 14 Millionen Mal und blieb damit weit hinter dem Erfolg der Wii zurück. Die Switch entwickelte sich dagegen zu einer der erfolgreichsten Konsolen überhaupt.

Nintendo ging entsprechend mit einigen seiner größten Marken in die neue Generation. Super Mario Odyssey wurde zum großen neuen Mario-Abenteuer der Switch, während The Legend of Zelda: Breath of the Wild gleichzeitig für Wii U und Switch erschien und direkt zum Start der neuen Hardware verfügbar war.

Heute ist Nintendo längst über das klassische Konsolengeschäft hinausgewachsen. Super Mario ist im Kino erfolgreich, Themenparks erweitern die Marke und mit der „Switch 2“ läuft bereits die nächste Hardware-Generation.

Dass all das nach einem zweiten Wii-U-ähnlichen Fehlschlag möglicherweise ganz anders ausgesehen hätte, bleibt natürlich ein Gedankenexperiment. Für Toto steht jedoch fest: Der Erfolg der ersten Switch war nicht nur für Nintendo entscheidend, sondern für den japanischen Konsolenmarkt insgesamt.

Was ist eure Meinung dazu? Wie hätte der Konsolenmarkt nach einer zweiten gefloppten Konsole ausgesehen?

via GamesRadar, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park, Nintendo