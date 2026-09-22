Grund zur Freude: Pokémon Pokopia erreicht in Deutschland einen neuen Meilenstein

Der Branchenverband Game verleiht monatlich die Sales Awards für erreichte Verkaufsmeilensteine. Die Auszeichnungen gibt es jeweils rückwirkend für erreichte Zahlen im zurückliegenden Monat. Im August hat der Verband einen neuen Award vergeben.

Nachdem der Juli mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Platin für 200.000 Einheiten) für uns nicht ganz so spannend war, ist es dafür der August. Da schaffte es nämlich Pokémon Pokopia auf die nächste Stufe.

Nach dem Gold-Award im Juni für 100.000 verkaufte Einheiten konnte „Pokopia“ (veröffentlicht am 5. März 2026) nun im August den Platin-Award einstreichen – für nunmehr kumuliert 200.000 verkaufte Einheiten. Allerdings: das schaffte das aktuelle Tomodachi Life schon nach anderthalb Monaten. Gleichwohl: stark!

Das Sommerloch neigt sich damit dem Ende. Ab September, wenn die August-Auswertung ansteht, dürften wieder neue Spiele die Sales Awards bevölkern. Die Kandidaten heißen The Blood of Dawnwalker, Marvel’s Wolverine oder auch Silent Hill: Townfall. Wir sind gespannt!

So entstehen die Zahlen

Der Branchenverband kumuliert die Zahlen bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung. Als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen zieht man die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran.

Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das allerdings tatsächlich auch tun, ist nicht bekannt.

via Game, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo