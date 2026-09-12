Eine TV-Serie zu Final Fantasy VII ist „definitiv möglich“, sagt Square Enix

In den letzten Tagen gab Naoki Hamaguchi einmal mehr dutzende Interviews. Deadline, bekannt für Berichterstattung zu Kino und TV, beschäftigte sich beim Interview zu Final Fantasy VII Revelation dabei auch mit einer möglichen Adaption zu Final Fantasy.
Von ungefähr kommt das nicht: Gerade erst hat Square Enix einen Anime zu Kingdom Hearts angekündigt. Warum also nicht auch zu Final Fantasy VII? Deadline wollte also wissen, ob Final Fantasy VII für eine TV-Serie taugt.
Naoki Hamaguchi räumt in seiner Antwort ein, dass man immer an Adaptionen denke, seien es Live-Action- oder Anime-Adaptionen. Dabei schließt man weder ein Format, noch eine Marke grundsätzlich aus.
„Über alle Final-Fantasy-Reihen und -IPs hinweg suchen wir stets nach dem besten Weg, sie dem Publikum näherzubringen, und nach Möglichkeiten wie dieser. Also ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Wir wollen sehr proaktiv nach solchen Gelegenheiten Ausschau halten“, so Hamaguchi gegenüber Deadline.
Aber erstmal erscheint Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
4 Kommentare
Wir sind ja tatsächlich in einer Zeit in der es zu Spielen gute Serien gibt und demit erfüllen sich auch fauchte CEO Träume, da sich beides gegenseitig pushen kann.
Man muss es aber immer noch gut machen.
Problem bei Final Famtasy ist halt, dass der letzte Teil der alle mitgerissen hat vielleicht X war und das 2001 war ...
Die Serie wird seit 25 Jahren zu großen Teilen von Nostalgie zusammen gehalten. Das ist ein Problem.
More Chadley! Cannot wait!
Ist das nicht ausreichend für eine Serie? Zumindest um erfolgreich zu sein? Der Mario-Film war zu 100% ein Nostalgie-Produkt (Fokus auf "Produkt"), hat komplett gereicht, um erfolgreich zu sein. Man könnte Spirits Within vorwerfen, zu wenig ein Nostalgie-Produkt gewesen zu sein.
Nostalgie ist etwas wirklich mächtiges und man kann es prima zum Ausschlachten benutzen.
Ein schöner Gedanke, danke dafür
Ich sehe es dennoch etwas anders. Innovation war bei Final Fantasy eigentlich immer „Hausordnung“. Die Reihe hat sich regelmäßig neu erfunden, statt immer nur dasselbe Konzept zu wiederholen.
Vielleicht hat sich aber die Strategie verändert? Früher hat man stärker versucht, ein Final Fantasy zu schaffen, das möglichst vielen Spielern gleichzeitig schmeckt. Heute scheint man eher bereit zu sein, ein eigenständiges Design zu verfolgen, das eben nicht jedem zu 100% zusagt. Mir persönlich schmecken viele der neueren Ansätze deshalb auch nicht unbedingt, aber ich sehe darin eher eine Veränderung der kreativen Ausrichtung.
Den Nostalgiebonus nimmt man natürlich trotzdem gerne mit, und Square Enix spielt auch bewusst damit. Aber das bedeutet für mich nicht, dass die Reihe hauptsächlich von Nostalgie zusammengehalten wird.
Gerade FF7 finde ich dafür ein gutes Beispiel: Die Neupoduktionen können meiner Meinung nach problemlos neben komplett neuen Produktionen stehen. Sie leben natürlich von der Nostalgie und Bekanntheit des Originals, versuchen aber gleichzeitig, daraus etwas eigenständiges zu machen und gerade Neueinsteiger mit aktuellerer Technik und Gameplay abzuholen.
braucht man nicht warummuss man so ein gutes game(das orginal) so ausmelken last order die ani ova war schon nicht gut..und ne live action serie ohje.. oder anime serie...