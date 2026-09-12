Eine TV-Serie zu Final Fantasy VII ist „definitiv möglich“, sagt Square Enix

In den letzten Tagen gab Naoki Hamaguchi einmal mehr dutzende Interviews. Deadline, bekannt für Berichterstattung zu Kino und TV, beschäftigte sich beim Interview zu Final Fantasy VII Revelation dabei auch mit einer möglichen Adaption zu Final Fantasy.

Von ungefähr kommt das nicht: Gerade erst hat Square Enix einen Anime zu Kingdom Hearts angekündigt. Warum also nicht auch zu Final Fantasy VII? Deadline wollte also wissen, ob Final Fantasy VII für eine TV-Serie taugt.

Naoki Hamaguchi räumt in seiner Antwort ein, dass man immer an Adaptionen denke, seien es Live-Action- oder Anime-Adaptionen. Dabei schließt man weder ein Format, noch eine Marke grundsätzlich aus.

„Über alle Final-Fantasy-Reihen und -IPs hinweg suchen wir stets nach dem besten Weg, sie dem Publikum näherzubringen, und nach Möglichkeiten wie dieser. Also ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Wir wollen sehr proaktiv nach solchen Gelegenheiten Ausschau halten“, so Hamaguchi gegenüber Deadline.

Aber erstmal erscheint Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix