Kein Restock geplant: Erste Editionen zu Final Fantasy VII Revelation sind schon ausverkauft

Der ziemlich saftige Preis der Collector’s Edition zu Final Fantasy VII Revelation hat Fans offensichtlich nicht abgeschreckt. Im deutschen Online-Shop ist die Store-exklusive Collector’s Edition für PS5 bereits ausverkauft. Das gilt in einigen Ländern offenbar auch für die Deluxe Edition. Und Nachschub ist nicht zu erwarten.

Ein Fan teilte eine E-Mail vom Square Enix Support bei Twitter, aus der hervorgeht, dass es derzeit keine Pläne für einen Restock gäbe. Hierzulande kommt ihr aktuell zumindest noch problemlos an die Deluxe Edition* und die Steelbook Edition* bei Amazon.

Die Steelbook Edition existiert übrigens zusätzlich zur normalen Standard Edition* und bietet zum Normalpreis ein Steelbook. Diese Edition ist offensichtlich Amazon-exklusiv und das enthaltene Steelbook unterscheidet sich zudem im Motiv vom Steelbook der Deluxe Edition.

Square Enix hatte in dieser Woche bei der State of Play mit dem 8. April 2027 den konkreten Termin für den dritten Teil der Remake-Trilogie enthüllt. Außerdem präsentierte man 10 Minuten neues Gameplay-Material. Auf welche Edition fällt eure Wahl?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix