Terranigma könnt ihr jetzt in der limitierten Steelbook Edition vorbestellen

Wir reden 2026 über Terranigma und über eine Neuauflage des legendären SNES-Klassikers. Was lange Zeit als undenkbar galt, ist inzwischen offiziell. Terranigma erscheint im Januar 2027 für Switch 2, PS5, Xbox und PCs.

Clear River Games hatte dazu vor einiger Zeit auch eine limitierte Steelbook Edition vorgestellt, die ihr ab sofort bei Media Markt für PlayStation 5* sowie Nintendo Switch 2* und auch Xbox Series* vorbestellen könnt.

Bei Amazon gibt es die Standard Edition des Spiels, allerdings ist sie derzeit nicht mehr vorbestellbar. Die Steelbook Edition enthält neben dem Spiel (auch für Switch 2 auf Game Card) mit Wendecover auch ein Booklet und einen Pappschieber, in den auch das Steelbook mit hineinpasst. Laut Clear River Games ist die Steelbook Edition limitiert.

Das Ziel der Neuauflage lautet vor allem Bewahrung. Ein sinnvolles Ziel – bis heute ist Terranigma nur auf SNES spielbar. „Wir haben es so intakt wie möglich belassen“, erklärt Martin Lindell. Die Neuauflage sei deshalb eher „die ursprüngliche Version mit Verbesserungen“.

Pixelgrafik und Soundtrack bleiben entsprechend weitgehend unangetastet. Ganz ohne Neuerungen geht es allerdings nicht. Besonders die Bedienung von Gegenständen und Magie war aufgrund der wenigen Controller-Tasten des Originals teilweise umständlich. Deshalb erhält die Neuauflage ein Schnellmenü, über das Heilgegenstände, wichtige Items und Zauber direkt ausgewählt werden können. Mehr erfahrt ihr hier.

Die Steelbook Edition:

Bildmaterial: Terranigma, Square Enix, Quintet, Kamui Fujiwara, Clear River Games