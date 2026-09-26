Terranigma könnt ihr jetzt in der limitierten Steelbook Edition vorbestellen

Wir reden 2026 über Terranigma und über eine Neuauflage des legendären SNES-Klassikers. Was lange Zeit als undenkbar galt, ist inzwischen offiziell. Terranigma erscheint im Januar 2027 für Switch 2, PS5, Xbox und PCs.
Clear River Games hatte dazu vor einiger Zeit auch eine limitierte Steelbook Edition vorgestellt, die ihr ab sofort bei Media Markt für PlayStation 5* sowie Nintendo Switch 2* und auch Xbox Series* vorbestellen könnt.
Bei Amazon gibt es die Standard Edition des Spiels, allerdings ist sie derzeit nicht mehr vorbestellbar. Die Steelbook Edition enthält neben dem Spiel (auch für Switch 2 auf Game Card) mit Wendecover auch ein Booklet und einen Pappschieber, in den auch das Steelbook mit hineinpasst. Laut Clear River Games ist die Steelbook Edition limitiert.
Das Ziel der Neuauflage lautet vor allem Bewahrung. Ein sinnvolles Ziel – bis heute ist Terranigma nur auf SNES spielbar. „Wir haben es so intakt wie möglich belassen“, erklärt Martin Lindell. Die Neuauflage sei deshalb eher „die ursprüngliche Version mit Verbesserungen“.
Pixelgrafik und Soundtrack bleiben entsprechend weitgehend unangetastet. Ganz ohne Neuerungen geht es allerdings nicht. Besonders die Bedienung von Gegenständen und Magie war aufgrund der wenigen Controller-Tasten des Originals teilweise umständlich. Deshalb erhält die Neuauflage ein Schnellmenü, über das Heilgegenstände, wichtige Items und Zauber direkt ausgewählt werden können. Mehr erfahrt ihr hier.
Die Steelbook Edition:
Bildmaterial: Terranigma, Square Enix, Quintet, Kamui Fujiwara, Clear River Games
5 Kommentare
Vielleicht nochmal wichtig, da es in der News sonst zu Verwirrung kommen kann:
Es handelt sich um eine "Switch 2 Edition", nicht um eine "Switch 2 Version". Sprich es handelt sich um die Switch 1 Version plus Switch 2 Upgrade und ist daher prima auf beiden Systemen spielbar.^^
Wird bei mir nur das nackte Spiel. Der Aufpreis ist mir das Steelbook nicht wert.
Der Aufpreis ist auch wirklich etwas happig..
Für mich auch nur die Standard
30 Euro EXTRA!?
Was ham die geraucht?
Normal sind: 0.
ne Steel-Book-Edition kostet normalerweise in der Regel n Aufpreis von 1€, wenn der einzige Unterschied zwischen Normal und SB eben das SB nur ist und eventuell n kleines Artbook als Lückenfüller für die Verpackung, damit diese völlig ausgelastet wird und hier will man gleich das Dreifache haben für ein bisschen "Bewahrung" , was man auch mit PC und Emulator praktisch ohne jegliche Kosten zocken könnte..
CRG lässt sich ihre Bewahrung extrem teuer kosten. Man merkt daran das praktisch die höchstwahrscheinliche kleine Stückzahl der Produktion und sämtliche damit verbundenen Kosten 1:1 an die Käufer abgegeben werden, wo halt in der Regel eine breitere Masse die Produktionskosten reduzieren, so verteilen sich hier halt die Kosten auf ne kleinere Masse, wodurch halt in logischer Konsequenz die Kosten höher ausfallen, plus ne sehr sehr großzügig angesetzte Gewinnmarge die man 100% noch oben drauf gesetzt hat, um vom Nostalgiefaktor des Spiels so gut wie möglich zu profitieren, weil man genau weiß, dass das Spiel ne Kultfanbase hat die seit 30 Jahren darauf gewartet hat, dass das Spiel ne Neuauflage oder im Bestfall nen Remaster/Remake bekommt, was aber ne zweischneidige Kalkulation ist, da man genau damit rechnen muss, dass die Enttäuschung darüber, dass es kein hochwertiges Remaster wenigstens ist, sehr viele Kaufinteressenten eben auch sofort wieder abgeschreckt hat..
mich inklusive... ich brauch kein 0815 herzloses 1:1 Copy des Originals in bloß neuer hübscherer Aufmachung an "Verpackung", die in dem fall nur unnötig alle Produktionskosten in die Höhe treibt, Geld das man besser hätte in ein vernünftiges Remaster investieren sollen, dass man erstmal bloß Digital rausbringt und dann bei anhaltendem Erfolg physisch nachliefert - im Normalfall, wenn da jetzt nicht Sony mit ihrem Dick Move 2028 alles kaputtmachen täte an sinnvollerem Marketing für das Spiel