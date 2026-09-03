Falcom gibt Gas: Das nächste Remake soll kommen, aber die Calvard-Arc nicht verzögert werden

Erst vor gut einer Woche sprach Nihon Falcom-Präsident Toshihiro Kondo über mögliche weitere Remakes der Trails-Reihe. Dabei standen unter anderem Trails in the Sky the 3rd und Trails from Zero im Raum. Jetzt legt Kondo noch einmal nach – und zumindest bei einem der beiden Titel scheint auch innerhalb des Studios großes Interesse zu bestehen.
Im Gespräch mit ASCII Japan und übersetzt von Automaton Media anlässlich des bevorstehenden Starts von Trails in the Sky 2nd Chapter betonte Kondo zunächst, dass ein Remake von Trails in the Sky the 3rd offiziell weiterhin nicht beschlossen sei. Persönlich könne er sich allerdings kaum vorstellen, ausgerechnet diesen Teil auszulassen.
„Tatsächlich haben mich die Mitarbeiter schon gegen Ende der Arbeiten am zweiten Teil gefragt: ‚Können wir schon mit dem dritten Teil anfangen?‘ So motiviert sind alle hier im Unternehmen, deshalb möchte ich das auf jeden Fall irgendwann umsetzen“, erklärt Kondo.
Nach den Remakes der ersten beiden Kapitel scheint die Motivation für einen dritten Teil intern also durchaus vorhanden zu sein. Wann und ob das Projekt tatsächlich grünes Licht bekommt, bleibt allerdings offen.
Falcom will den Calvard-Arc nicht länger hinauszögern
Gleichzeitig weiß Kondo, dass Fans nicht nur auf Remakes warten. Auch die eigentliche Trails-Geschichte muss weitergehen – und beim aktuellen Calvard-Arc möchte Falcom offenbar aufs Tempo drücken.
Man könne es sich „nicht länger leisten, die Dinge hinauszuzögern“, so Kondo. Entsprechend arbeite das Studio daran, möglichst bald eine neue Ankündigung präsentieren zu können. Vor allem nachdem das vorherige Spiel genau zu einem Zeitpunkt endete, an dem die Handlung richtig Fahrt aufnahm, möchte Kondo im nächsten Teil eine Form von Abschluss liefern.
Auch am langfristigen Plan hat sich nichts geändert: Nach dem Ende des Calvard-Arcs soll Trails in seine „Endphase“ übergehen. Wie diese letzte Phase der langlebigen Reihe konkret aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Laut Kondo existiert bislang lediglich ein grobes Konzept.
Was ist jetzt eure Meinung? Lieber noch mehr Remakes oder endlich mal die eigentliche Geschichte voran bringen?
via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
4 Kommentare
Ganz klar endlich den Calvard-Arc abschließen. Ich bin so neugierig auf die Auflösung all dessen, womit Beyond the Horizon uns zurück gelassen hat.
Danach können sie sich von mir aus erstmal mit Remakes austoben und dabei ausarbeiten wie die "Endphase" genau ablaufen soll
Ich bin da immer noch gespannt, wie sie den Abschluss gestalten wollen. Dem mal genannten Plan bis 2031, 2032 zum Ende zu kommen nach würde ich vermuten 2, vllt. 3 Teile dann noch? Aber da gibts noch SO viel, was sie da rein packen könnten, dass mir das fast zu wenig erscheint.
Ich persönlich finde es auch sehr wichtig das sie erstmal den Calvard abschließen. Einfach damit man erstmal einen ARc abgeschlossen (und vollständig Physisch) hat. Danach können sie ruhig weiter mit Remakes experimentieren.
Beyond the Horizon fehlt mir aktuell noch, genauso wie das erste Remake.
Bin mir noch nicht sicher was ich von der Calvard Saga halten soll.
Das erste Spiel ist für mich eines der besten Spiele der TLoH Reihe.
Das 2te Spiel davon fand ich extrem langweilig.
Guter Anfang, dann schneller Absturz weil es absolut keine Konsequenzen gab und es einem echt egal wurde was passiert, weil ja eh direkt alles relativiert wurde.
Vlt habe ich deshalb auch noch nicht mit dem 3ten Teil begonnen, obwohl ich es hier schon lange liegen habe.
Ich warte auch vor allen Dingen auf den Abschluss des Calvard-Arcs und werde die Sky-Remakes bis dahin wohl auch nicht anrühren. Ich brauche da erstmal Closure, selten war ich nach einem Spiel so fassungslos und halb traumatisiert wie nach Beyond The Horizon Zum Support habe ich mir die Sky-Remakes zwar auch jeweils vorbestellt, aber warten tue ich auf Beyond the Horizon 2