Falcom gibt Gas: Das nächste Remake soll kommen, aber die Calvard-Arc nicht verzögert werden

Erst vor gut einer Woche sprach Nihon Falcom-Präsident Toshihiro Kondo über mögliche weitere Remakes der Trails-Reihe. Dabei standen unter anderem Trails in the Sky the 3rd und Trails from Zero im Raum. Jetzt legt Kondo noch einmal nach – und zumindest bei einem der beiden Titel scheint auch innerhalb des Studios großes Interesse zu bestehen.

Im Gespräch mit ASCII Japan und übersetzt von Automaton Media anlässlich des bevorstehenden Starts von Trails in the Sky 2nd Chapter betonte Kondo zunächst, dass ein Remake von Trails in the Sky the 3rd offiziell weiterhin nicht beschlossen sei. Persönlich könne er sich allerdings kaum vorstellen, ausgerechnet diesen Teil auszulassen.

„Tatsächlich haben mich die Mitarbeiter schon gegen Ende der Arbeiten am zweiten Teil gefragt: ‚Können wir schon mit dem dritten Teil anfangen?‘ So motiviert sind alle hier im Unternehmen, deshalb möchte ich das auf jeden Fall irgendwann umsetzen“, erklärt Kondo.

Nach den Remakes der ersten beiden Kapitel scheint die Motivation für einen dritten Teil intern also durchaus vorhanden zu sein. Wann und ob das Projekt tatsächlich grünes Licht bekommt, bleibt allerdings offen.

Falcom will den Calvard-Arc nicht länger hinauszögern

Gleichzeitig weiß Kondo, dass Fans nicht nur auf Remakes warten. Auch die eigentliche Trails-Geschichte muss weitergehen – und beim aktuellen Calvard-Arc möchte Falcom offenbar aufs Tempo drücken.

Man könne es sich „nicht länger leisten, die Dinge hinauszuzögern“, so Kondo. Entsprechend arbeite das Studio daran, möglichst bald eine neue Ankündigung präsentieren zu können. Vor allem nachdem das vorherige Spiel genau zu einem Zeitpunkt endete, an dem die Handlung richtig Fahrt aufnahm, möchte Kondo im nächsten Teil eine Form von Abschluss liefern.

Auch am langfristigen Plan hat sich nichts geändert: Nach dem Ende des Calvard-Arcs soll Trails in seine „Endphase“ übergehen. Wie diese letzte Phase der langlebigen Reihe konkret aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Laut Kondo existiert bislang lediglich ein grobes Konzept.

Was ist jetzt eure Meinung? Lieber noch mehr Remakes oder endlich mal die eigentliche Geschichte voran bringen?

via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom