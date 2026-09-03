Es wird meta: In der Welt der „echten“ Pokémon hält jetzt Pokémon GO Einzug

Man könnte meinen, dass ausgerechnet die Welt von Pokémon keinen Bedarf für Pokémon GO hätte. Schließlich laufen dort „echte“ Pokémon herum, die Trainer fangen und mit denen sie gemeinsam Abenteuer erleben können. Ein neuer Trailer zu Pokémon Horizonte zeigt jetzt allerdings: Pokémon GO existiert offenbar tatsächlich auch innerhalb der Anime-Welt – zumindest in irgendeiner Form.

Anlass dafür ist das kommende Pokémon Horizonte Celebration Event in Pokémon GO. Passend dazu wird am 18. September in Japan eine neue Anime-Episode ausgestrahlt, die den Crossover noch einen Schritt weiterführt.

Der Trailer zeigt zunächst, wie Friedels Glumanda in Pokémon GO gefangen wird. Eine entsprechende besondere Version von Glumanda wird während des Events auch im Mobile-Spiel erhältlich sein und lässt sich später bis zu einem Glurak entwickeln.

Selbst Captain Pikachu dreht am PokéStop

Richtig kurios wird es allerdings anschließend. Im Anime sind mehrere Trainer zusammen mit ihren Pokémon an einem PokéStop versammelt. Selbst Captain Pikachu interagiert damit: Der PokéStop wird gedreht, färbt sich anschließend wie im Mobile-Spiel lila und spuckt Pokébälle sowie Himmihbeeren aus.

Damit werden zumindest PokéStops und einige der damit verbundenen Mechaniken von Pokémon GO Teil der Welt von Pokémon Horizonte. Wie weit die Integration tatsächlich geht, bleibt allerdings noch offen.

Ob die Trainer dort tatsächlich eine eigene Version von Pokémon GO spielen oder lediglich Elemente wie PokéStops in den Anime übernommen werden, verrät der Trailer noch nicht. Ebenso bleibt abzuwarten, ob beispielsweise Raids oder weitere bekannte Mechaniken auftauchen.

Im Spiel selbst gab es übrigens schon mehrere Kooperationen mit der Serie, aber so eine Kooperation innerhalb der Serie sieht man auch nicht jeden Tag. Am Ende hat das alles natürlich werbliche und kommerzielle Gründe, die einzelnen kleinen Zahnräder innerhalb des Pokémons Kosmos eben stärker mit einander zu verzahnen. Und nur wenige sind so gut darin wie die Pokemon Company.

Mehr über diesen ungewöhnlich meta angehauchten Crossover erfahren wir spätestens mit der japanischen Ausstrahlung am 18. September. Den Trailer zur besonderen Episode könnt ihr euch auf dem offiziellen Twitter-Account von Pokémon anschauen.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company