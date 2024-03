Pokémon Horizonte verteilt nächste Woche ein Geschenk an Spieler von Pokémon GO

The Pokémon Company hat für die kommende Ausgabe von Pokémon Horizonte in Japan den Auftritt von Dr. Willow angekündigt. Dr. Willow kennen wir als den Professor aus Pokémon GO. Im Rahmen der Ausstrahlung soll es auch ein Geschenk für alle Pokémon-GO-Spielenden geben.

Weitere Details gibt es bisher nicht. Die neue Folge wird am 8. März in Japan gesendet. Der Tag fällt mitten in die Event-Woche, mit der Pokémon GO ohnehin Pokémon Horizonte feiert – das passt also.

Im Rahmen der Event-Woche wird es vom 5. bis zum 11. März 2024 unter anderem ein neues Pikachu (Flugkapitän-Pikachu) sowie GO-Schnappschüsse mit den beiden Ash-Nachfolgern Liko und Rory geben. Dazu gesellt sich jetzt noch die Überraschung aus dem Freitags-Anime.

In Pokémon Horizonte stehen nach all den Jahren die zwei neuen Charaktere Liko und Rory im Fokus. Während Ash nicht mehr mit dabei ist, findet Pikachu in anderer Form natürlich trotzdem statt.

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company