Persona Super Live: Atlus erteilt den Hoffnungen der Fans vor dem Konzert eine Absage

Atlus wird am 8. und 9. Oktober in der Makuhari Messe in Chiba das Konzert Persona Super Live P-Sound Wish 2022 ~Crossing Journey~ veranstalten. Das kündigte man schon im April an und Fans machten sich seitdem die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, am Rande dieses Konzerts auch etwas über Persona-Games zu hören. Oder natürlich ein neues Persona-Spiel.

Die Persona-Konzerte waren in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Ankündigungen. 2017 kündigte man parallel Persona 5: Dancing in Starlight und Persona 3: Dancing in Moonlight an. 2019 enthüllte man zum Konzert Persona 5 Royal.

Das Persona Super Live im Oktober 2022 wird jedoch ohne Neuankündigungen über die Bühne geben. Eben weil man darauf hoffen durfte, erteilte Atlus den Hoffnungen der Fans nun eine Absage. „Keine neuen Spieletitel“ werden demnach angekündigt.

Ihr wollt das Konzert trotzdem erleben, aber nicht nach Japan fliegen? Atlus wird das Konzert kostenpflichtig live streamen. Karten für den Livestream gibt es auf dieser Website.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary, Atlus