Ein 24 Jahre altes Spiel mit großem Einfluss auf die japanische Branche ist zurück

Die Touhou-Serie ist in Japan unbestreitbar sehr beliebt und ist in den letzten Jahrzehnten zu einem „Magical Girl“ Medien-Franchise aufgestiegen, mit Manga, Anime, Light Novels und massenweise nutzergenerierten Inhalten, besonders auf Social Media.

In der Breite bekannt ist etwa das Musikvideo Bad Apple!!, welches über unterschiedlichste Versionen in 16 Jahren weit über 200 Millionen Aufrufe alleine auf YouTube generieren konnte.

Touhou-Klassiker neu aufgelegt

Jetzt ist das Touhou Project des Solo-Entwicklers ZUN zurück, als neu aufgelegte Version des PC‑Klassikers. Touhou Koumakyou: New Classic – The Embodiment of Scarlet Devil ist am 9. September auf Steam erschienen und liegt aktuell nach rund 3.000 Nutzerbewertungen bei 98 Prozent positiven Wertungen.

Damit gehört es zu den am besten bewerteten Steam-Veröffentlichungen des gesamten Jahres. Aber auch auf den anderen Plattformen (PS5, Nintendo Switch und Switch 2) kommt es gut an.

Touhou: Scarlet Devil war tatsächlich der sechste Teil der Touhou-Project-Reihe von Entwickler ZUN, nachdem die Spielereihe auf dem in Japan beliebten NEC PC-98 bekannt wurde. Jedoch war es der erste Teil der Serie für Windows. Es trug maßgeblich dazu bei, Touhou zu einer Ikone der unabhängigen japanischen Dōjin-Spiele zu machen, und ist bis heute ein beliebter japanischer Shoot-’em-ups / Bullet-Hell-Shooter.

Neu mit englischen Bildschirmtexten

“New Classic” ist genau das, wonach es klingt: eine überarbeitete Version des Originals. Alliance Arts war darum bemüht, das ursprüngliche Spiel so weit wie möglich zu bewahren – so sehr, dass New Classic auf Steam nur als Teil eines Bundles gekauft werden kann, in welchem der originale Klassiker enthalten ist – zum gleichen Preis inklusive eines neuen Soundtracks, der separat erworben werden kann. Die Neuauflage bietet im Gegensatz zum Original auf Steam englische Texte.

Der neue Trailer:

via GamesRadar, Wikipedia, Steam, Bildmaterial: Touhou Koumakyou