Über 500.000 Verkäufe später: Cozy-Hexen-Abenteuer findet endlich auf die Switch

Nach mehreren Jahren auf anderen Plattformen schafft es Little Witch in the Woods endlich auf eine Nintendo-Konsole. Entwickler SUNNY SIDE UP hat angekündigt, dass die gemütliche Hexen-Lebenssimulation am 16. September für Nintendo Switch erscheint.

Seinen Anfang nahm Little Witch in the Woods bereits im Mai 2022 im Early-Access für Xbox One und PC. Die vollständige PC-Version folgte schließlich im September 2025. Mittlerweile hat sich das Spiel weltweit mehr als 500.000 Mal verkauft. Die Switch-Fassung soll die aktuellen Inhalte und großen Verbesserungen der PC-Version enthalten.

Das gemütliche Leben einer Hexen-Azubine

Im Mittelpunkt steht die junge Hexe Ellie, die ihre Ausbildung in Lucerein Ortu absolviert. Als Hexen-Auszubildende zieht sie in eines der sogenannten Witch Houses und unterstützt von dort aus das nahegelegene Dorf und dessen BewohnerInnen. Nur wer seine Ausbildung erfolgreich abschließt, darf schließlich eine vollwertige Hexe werden.

Dafür erkundet Ellie die fantasievolle Umgebung, sammelt Materialien und verarbeitet diese zu Tränken, die wiederum bei verschiedenen Problemen helfen. Daneben gilt es, Freundschaften mit den DorfbewohnerInnen aufzubauen, Geheimnisse zu entdecken und das eigene Hexenbuch mit Informationen über die zahlreichen Kreaturen der Welt zu füllen.

Ganz gemütlich geht es ebenfalls zu: Ellie kann angeln, Geschenke verteilen und sich mit den Katzen anfreunden, die überall in der Spielwelt leben. Passend zur Ankündigung der Switch-Version wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Der „Switch“-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Little Witch in the Woods, Sunny Side Up