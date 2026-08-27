Der Hardware-Hit aus Amerika kommt jetzt mit Sonic und Pac-Man auch nach Europa

In den USA und Kanada wurde die Konsole Nex Playground mit über einer Million verkauften Einheiten bereits zum Überraschungshit. Die zugänglichen, überwiegend simplen Spiele mit Bewegungssteuerung und vollem Körpereinsatz überzeugten vor allem SpielerInnen, die keine klassischen Gamer sind – ähnlich wie es vor knapp 20 Jahren die Wii und die Xbox Kinect taten.

Für Schlagzeilen sorgte Nex Playground im letzten Jahr, als die Konsole zum Black Friday in Amerika häufiger verkauft wurde als die Xbox. Jetzt bringt Nex die Nex Playground nach Deutschland – die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Gamescom 2026.

Nach dem Start in Großbritannien und Irland im Juni 2026 folgt hier Ende des Jahres zunächst ein Early-Access im E-Commerce, bevor die Konsole 2027 regulär im deutschen Einzelhandel erhältlich sein wird.

Mit Sonic und Pac-Man für den europäischen Markt

Für den Start in Europa ist Nex bestens vorbereitet und mit prominenten Marken versorgt: In Kooperation mit SEGA gibt es direkt zum Start eine Version von Sonic Forces: Rival Rush, in dem der blaue Igel und seine Freunde mit vollem Körpereinsatz über die linearen Parcours rennen und dabei Ringe einsammeln. Dazu kommt der Arcade-Klassiker Pac-Man in einer speziellen Multiplayer-Variante, in welcher die gefräßige Figur mit Armbewegungen durch die dunklen Labyrinthe gesteuert wird.

Fokus auf Gesundheit und Familienfreundlichkeit

Für Nex steht dabei vor allem eine familienfreundliche, sichere Konsole im Vordergrund. Vor dem Hintergrund weltweit wachsender Bedenken zu Online-Sicherheit, digitalem Wohlbefinden, altersgerechten Inhalten und der Verantwortung von Technologieplattformen positioniert sich Nex Playground bewusst als geschütztes Spielumfeld.

Durch die Bewegungsspiele fördert die Konsole zudem aktives Spielen – ein Erlebnis, das körperlich und mental gesünder ausfällt als etwa klassisches Smartphone-Gaming.

„Mit unserem Start in Deutschland und den Plänen, in weitere Märkte in Europa und Asien zu expandieren, kommen wir unserer Mission näher, aktives Spielen, Bewegung, Verbundenheit, Entwicklung und Freude in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt zu bringen“, so Tom Kang, Präsident und Leiter des internationalen Geschäfts bei Nex.

Die Nex Playground wird in Deutschland ab 319 Euro erhältlich sein und enthält fünf kostenlose Spiele. Mit einem jährlichen Play-Pass-Abonnement für 99 Euro oder einem vierteljährlichen Play-Pass für 45 Euro erhält man den vollen Zugriff auf die stetig wachsende Bibliothek mit über 60 Spielen. Dazu gehören familienfreundliche Tanz-, Fitness- und Lernspiele. Auch Neuentwicklungen und Erweiterungen für bestehende Spiele werden auf diese Weise finanziert.

Bildmaterial: Nex Playground