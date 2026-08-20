„Pures Spektakel“ – Der Nachfolger zu „Black Myth“ überrascht mit Gameplay-Video

Das kommt heute doch etwas überraschend. Game Science hat sich mit einem Gameplay-Video zu Black Myth: Zhong Kui zurückgemeldet. Überraschend deshalb, weil das Projekt noch zur Ankündigung vor ziemlich genau einem Jahr „kaum mehr als einen leeren Ordner“ umfassen sollte.

Ein Video im Februar galt nur der Demonstration von Atmosphäre und Konzept und sei „nicht kanonisch“ – mit anderen Worten: sieht vielleicht so aus, aber sucht die Szenen nicht im fertigen Spiel. Seitdem hat Game Science offensichtlich ganz schön in die Tasten gehauen.

Die Szenen des heutigen Videos sind „In-Game“ und von einem „Work-in-progress build“ – also vom echten Spiel. Die gut 15 Minuten dürften Black-Myth-Fans ordentlich staunen lassen. Der noch namenlose Protagonist durchquert im Video eine Bergregion, wir sehen auch einige Kämpfe und einen Bosskampf mit beeindruckenden Animationen.

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren unter dem Youtube-Video überrascht und begeistert. „Pures Spektakel“, meint einer. Ein anderer meint, das Wukong-Geld sei gut angelegt. „Wenn sie nicht Wukong schon veröffentlicht hätten, würden die Leute denken, das hier sei ein Fake“, ist ein anderer begeistert.

Noch ohne Termin

Wann Black Myth: Zhong Kui erscheint, ist weiterhin unklar. Aber in einem Jahr hat Game Science offenbar allerhand geschafft. Vielleicht sehen wir das Spiel des chinesischen Studios schon bei der Opening Night Live nächste Woche wieder, wer weiß.

Das nächste Spiel nach „Wukong“ wird erneut ein Singleplayer-Action-RPG. Die Veröffentlichung ist für PCs und Konsolen geplant, einen Termin gibt es noch nicht. „Mutigere Features“ und „frische Ideen“ wolle man mit Zhong Kui in die Welt und das Storytelling einbauen. Zhong Kui sei eine „natürliche Wahl“ gewesen. Zhong Kui ist der chinesischen Legende nach ein talentierter, junger Gelehrter und legendärer Dämonen-Bezwinger.

Das neue Video:

Bildmaterial: Black Myth: Zhong Kui, Game Science