Little Witch in the Woods startet im Mai die Hexenjagd im Early Acces bei Steam

Gute Neuigkeiten für alle ambitionierten Hexen und Zauberer! Das Fantasy-RPG Little Witch in the Woods sollte eigentlich im vergangenen Jahr in den Early Access auf Steam starten, die Veröffentlichung der Vollversion dann anschließend im Jahr 2022 erfolgen. Doch im vergangenen Jahr wurde es verdächtig still um die magische Reise der Hexe Ellie.

Doch das zuständige koreanische Entwicklerstudio von Sunny Side Up bricht nun das Schweigen und hat endlich bekannt gegeben, wann der Titel auf Steam verfügbar sein wird. Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, denn der Early Access von Little Witch in the Woods soll am 16. Mai 2022 beginnen. Da das Spiel rund ein Jahr später an den Start geht, wurde auch die Veröffentlichung der Vollversion um ein Jahr nach hinten auf 2023 verschoben.

Der Early Access soll den Prolog sowie das erste Kapitel der zauberhaften Reise von Hexe Ellie umfassen. Insgesamt sollen SpielerInnen auf eine Spielzeit von rund fünf Stunden kommen. Die Vollversion hingegen wird den Prolog, drei Kapitel und das Ende beinhalten. Hier können Magier-Lehrlinge mit rund 20 Stunden Inhalt rechnen.

Das ist Little Witch in the Woods

Um den Abschluss an der Hexenschule zu absolvieren, startet die kleine Hexe Ellie als Lehrling in einem Hexenhaus. Hier startet ihre Geschichte, in der sie für gute Noten arbeitet, um letztlich als erfolgreiche Hexe aus ihrer Ausbildung zu treten.

SpielerInnen erkunden eine Fantasy-Welt, in der sie verschiedenen Aktivitäten nachkommen können. Ihr tretet mit den Tieren des Waldes in Kontakt und sammelt Pflanzen zur Herstellung verschiedener, magischer Tränke. Das zunächst kleine, heruntergekommene Dörfchen, in dem SpielerInnen unterkommen, kann mit der Zeit aufgebessert werden. Dazu lernt ihr die Dorfbewohner kennen und helft ihnen mit ihren Anliegen. Vielleicht trifft man dabei ja auch auf den Partner fürs Leben.

Ursprünglich war Little Witch in the Woods auch für Nintendo Switch und PlayStation 4 geplant, doch dazu gibt es heute noch keine neuen Details. Zunächst soll wohl erstmal der Early Access gelingen.

