Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu sehen einen Konami-Titel ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem eBaseball: PRO SPIRIT 2026.

eBaseball: PRO SPIRIT 2026 (PS5) – 8/8/8/9 [33/40]

Heave Ho 2 (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Truxton Extreme (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/7/8/8 [31/40]

The Mermaid Mask (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

Bubble Bobble Sugar Dungeons Boosted (PS5, Switch) – 8/7/7/6 [28/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: eBaseball: PRO SPIRIT 2026, Konami