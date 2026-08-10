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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu sehen einen Konami-Titel ganz oben

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem eBaseball: PRO SPIRIT 2026.

  • eBaseball: PRO SPIRIT 2026 (PS5) – 8/8/8/9 [33/40]
  • Heave Ho 2 (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Truxton Extreme (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/7/8/8 [31/40]
  • The Mermaid Mask (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]
  • Bubble Bobble Sugar Dungeons Boosted (PS5, Switch) – 8/7/7/6 [28/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: eBaseball: PRO SPIRIT 2026, Konami

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