Capcom drohte Nintendo mit Zelda-Klon – erst dann kamen die Oracle-Spiele zustande

Heute gelten The Legend of Zelda: Oracle of Seasons und Oracle of Ages als zwei der beliebtesten Handheld-Abenteuer der Reihe. Doch beinahe wäre es nie zu der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Capcom gekommen. Ein neu aufgetauchtes Interview mit Capcom-Legende Yoshiki Okamoto aus dem Jahr 1999 zeigt, wie ungewöhnlich bzw. speziell die Verhandlungen damals verliefen.

Die Originalausgabe des Interviews aus der deutschen Gaming-Zeitschrift Total, Ausgabe 1999/12, ist beispielsweise auf der Archivseite von Kultmags zu finden. Das Team von Did You Know Gaming hat den Inhalt auch ausfindig gemacht und für sein Video ins Englische übersetzt. Wir können jetzt aber natürlich auch auf das Original zurückgreifen.

„Wenn es Nintendo nicht machen will …“

Ende der 1990er-Jahre wollte Yoshiki Okamoto, der unter anderem als Produzent von Final Fight und Street Fighter II bekannt wurde, unbedingt das erste The Legend of Zelda für den Game Boy Color neu auflegen. Anschließend sollten sogar drei komplett neue Zelda-Spiele entstehen.

Doch Nintendo war zunächst nicht überzeugt. Okamoto schilderte die Situation damals mit deutlichen Worten. Auf die Frage, ob er Zelda mochte, antwortete er:

„Ja, besonders das Zelda auf dem NES-Disk-System hat mir gefallen. Aber Nintendo will es einfach nicht für den Game Boy Color umsetzen. Daher meinte ich zu Herrn Miyamoto, dass ich das Spiel produzieren würde, aber wir kamen zu keinem klaren Ergebnis. Also habe ich ihm letztendlich gedroht.“

Okamoto daraufhin: „Ich meinte, wenn es Nintendo nicht machen will, werden wir ein identisches Spiel mit anderen Charakteren auf den Markt bringen und es einfach anders nennen. Natürlich haben wir kein O. K. bekommen. Aber daraufhin wurde ich gefragt, ob wir nicht das echte Produkt entwickeln wollten. Wir haben sofort zugesagt.“

Ob die Aussage mit einem Augenzwinkern gemeint war oder nicht, lässt sich heute kaum noch beurteilen. Fest steht jedoch: Schließlich kam es doch zu einer Einigung zwischen Capcom und Nintendo.

Aus vier Spielen wurden am Ende zwei

Ursprünglich war geplant, zunächst ein Remake des ersten The Legend of Zelda für den Game Boy Color zu entwickeln und darauf aufbauend eine Trilogie neuer Spiele zu veröffentlichen. Das Remake wurde jedoch im Laufe der Entwicklung eingestellt, während die geplante Trilogie auf zwei Titel reduziert wurde.

So erschienen schließlich Oracle of Seasons und Oracle of Ages, die bis heute zu den beliebtesten Ablegern, wenn auch gerne mal übersehenden, Teile der Reihe zählen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit setzte sich wenig später mit The Legend of Zelda: The Minish Cap fort – ein weiteres Capcom-Zelda, das bei Fans bis heute einen hervorragenden Ruf genießt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Oracle of Seasons, Nintendo