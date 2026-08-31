So lange dauert die Story von Fable – und einigen Fans ist das offenbar zu wenig

Wie umfangreich wird eigentlich das neue Fable? Nachdem wir während der Gamescom bereits reichlich neues Gameplay zu sehen bekamen, haben die Entwickler von Playground Games nun auch diese Frage beantwortet. Zumindest für die Hauptgeschichte gibt es inzwischen eine ziemlich konkrete Hausnummer.

Im Rahmen einer Gruppen-Fragerunde (via Polygon) auf der Gamescom erklärte Associate Game Director Will Kennedy, dass Spieler für die Hauptgeschichte mit ungefähr 15 bis 20 Stunden rechnen können. Noch einmal etwa genauso viel Zeit soll in Nebenquests und die Erkundung der offenen Spielwelt fließen.

„Wir haben etwa 15 bis 20 Stunden Spielzeit für die Hauptquestreihe und etwa 15 bis 20 Stunden für Nebenquests und Erkundungsinhalte in der offenen Welt“, so Kennedy. Wer möglichst viel vom neuen Albion sehen möchte, dürfte damit bei etwa 30 bis 40 Stunden landen.

Eigentlich könnt ihr Fable aber „für immer“ spielen

Die angegebene Spielzeit scheint allerdings nicht jedem Fan ausreichend zu sein. Als während der Fragerunde angemerkt wurde, dass Fable damit kein besonders großes Spiel sei, verwies Associate Game Director Craig Little auf einen anderen Teil des Spiels: „Man kann es buchstäblich ewig spielen, wenn man das möchte.“

Gemeint sind die umfangreichen Life Systems. In Albion leben rund 1.000 NPCs, davon allein 400 in Bowerstone. Jeder von ihnen soll über ein eigenes Zuhause, Hobbys, Eigenschaften und eine eigene Persönlichkeit verfügen und zudem vollständig vertont sein. Spieler können mit ihnen interagieren, wobei die Bewohner abhängig von ihren Eigenschaften unterschiedlich auf eure Handlungen reagieren. Wer möchte, kann sich damit offenbar beinahe eine kleine Lebenssimulation aus Fable machen.

Mit 15 bis 20 Stunden für die Hauptgeschichte bleibt sich die Reihe zudem einigermaßen treu. Schon die drei ursprünglichen Fable-Spiele waren im Vergleich zu vielen anderen Action-RPGs keine riesigen 100-Stunden-Abenteuer.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Was meint ihr: Sind 15 bis 20 Stunden für die Hauptgeschichte zu wenig oder für ein Fable genau richtig?

via VGC, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games