Project RX: Das Isekai der „Blue Archive“-Macher heißt nun Fareidolia und ist bald spielbar

Project RX, das neue Subkultur-Spiel mit Fokus auf immersives Storytelling, das es Spielern ermöglicht, die Interaktion mit den Charakteren zu genießen, heißt nun offiziell Fareidolia – und wird bei der Tokyo Game Show 2026 spielbar sein. Ab dem 17. September können wir uns also auf neues Material von Fareidolia einstellen.

Anima City – die Welt von Fareidolia – unterscheidet sich subtil von unserer. Die Welt soll Vertrautheit suggerieren und dabei Bindungen aufbauen. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des Direktors des Anima City Restoration Center und leitet gleichzeitig das „Tasogare Hall“ – das Büro des Restoration Center.

„In diesen Rollen leben die Spieler gemeinsam mit Mädchen namens Mates zusammen, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen, und lösen die verschiedenen Probleme, die in der Stadt auftreten“, so Nexon.

Fareidolia stellt vier zentrale Charaktere vor: Die fröhliche Entdeckerin Minieh lebt für das „ultimative Abenteuer“ und gilt als leidenschaftlichste, zuverlässigste Begleiterin bei der Aufdeckung der Geheimnisse von Anima City. Ohana wirkt ausdruckslos und mysteriös, bezeichnet sich selbst als Allround-Genie und zeigt überragendes Talent, das sie jedoch lieber für Streiche und Spaß nutzt.

Das katzenohrige Mädchen Shami ist ständig pleite, lässt sich von wiederkehrendem Unglück aber nicht entmutigen: Ihr Geld fließt in Schutzamulette, während sie keine Show ihres Lieblings-Idols verpasst. Ergänzt wird das Quartett von Elevator Girl, einer rätselhaften Figur, die im Tasogare Hall den Aufzug bedient und deren Hintergründe bislang unklar bleiben.

Hinter dem Titel steckt unter anderem das Entwicklerteam IO Division, das bekannt ist für das erfolgreiche Mobile-RPG Blue Archive. Fareidolia wird für Konsolen, PCs und Mobilgeräte erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Unten seht ihr noch einmal den alten Teaser-Trailer von vor etwa einem Monat.

Der alte Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Project RX, Nexon, IO Division