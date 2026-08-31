Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls (PS5) – 9/9/9/8 [35/40]

Jotunnslayer: Hordes of Hel (Switch 2) – 8/8/9/8 [33/40]

Off (Switch) – 6/8/8/7 [29/40]

Hyper Euphoria (Switch) – 6/7/8/6 [27/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Sony, Arc System Works, Marvel Games