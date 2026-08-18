Originale SNES-Module unterwegs: Der SupaBoy macht’s möglich und erscheint nun in Europa

Den SupaBoy von Hyperkin gibt es schon seit längerem – in den USA seit 2011. Das Gerät kann originale Cartridges des Super Nintendo (SNES) und des Super Famicom direkt abspielen, und das ganz ohne Emulatoren oder Internetverbindung.

Dafür nutzt es nachgebaute Hardware, sodass die Spiele möglichst originalgetreu wiedergegeben werden. Das Bild wird dabei auf einem 4,3‑Zoll‑IPS‑Bildschrim ausgegeben – aber auch eine 16:9-Ausgabe ist möglich. Dazu gibt es einen Schalter für PAL/NTSC/JP‑Module, sodass ihr Module aus der ganzen Welt auf dem Gerät abspielen könnt.

Um möglichst originalgetreues Super-Nintendo-Feeling zu erhalten, hat das Gerät sogar zwei originale SNES‑Controller‑Ports vorne und ein AV‑Out, sodass ihr auch ganz klassisch am Röhrenfernseher spielen könnt.

Der integrierte Akku soll bis zu 10 Stunden Laufzeit ermöglichen.

Da die Hardware nicht der Originalen entspricht, sind mehrere Titel nur eingeschränkt spielbar, darunter vor allem Titel aus der PAL-Region, wie Nintendo Life berichtet. Dennoch zeigt das Gerät einen klaren Retro-Trend auf, der SpielerInnen auf der ganzen Welt wieder physische Module näher bringt und diese auch 35 Jahre später noch spielen lässt – ohne Patches, DLCs und Internetverbindung.

Das Gerät kommt im Herbst zum Preis von 129,99 Euro auch auf den europäischen Markt. Zur Wahl stehen die Farben SupaBoy Crimson (ein tiefes, transparentes Rot, inspiriert vom japanischen Famicom‑Design) sowie SupaBoy Prime, eine limitierte, transparente „Retro‑Grau/Weiß“-Variante im Stil des europäischen/japanischen Super Famicom. Die Farbserien sollen jährlich erweitert werden.

Die neuen Modelle:

via Golem, The Verge, Arm Chair Arcade, Bildmaterial: Hyperkin