LEGO Super Mario verändert sich 2027 grundlegend – und Fans wird ein Wunsch erfüllt

Bei LEGO und Super Mario steht Anfang kommenden Jahres offenbar ein ziemlich großer Umbruch an. Nachdem bereits im März erste Hinweise auf klassische Minifiguren aufgetaucht waren, wurde das neue Sortiment im Rahmen der Gamescom 2026 ausführlicher vorgestellt.

Und inzwischen ist klar: LEGO ergänzt die bisherige Reihe nicht einfach nur um Minifiguren, sondern setzt bei den neuen Sets auf ein deutlich traditionelleres LEGO-Konzept.

Bislang standen bei LEGO Super Mario vor allem die großen interaktiven Figuren und damit verbundene Parcours im Mittelpunkt. Ab dem 1. Januar 2027 kommen hingegen klassische Minifiguren zum Einsatz, die sich mit normalen LEGO-Steinen und damit wesentlich einfacher mit anderen Sets kombinieren lassen.

Mario, Luigi, Yoshi und Bowser werden klassischer

Zum Start deckt LEGO gleich einige bekannte Orte und Figuren aus dem Pilzkönigreich ab. Das kleinste Set ist Marios Röhrensprung mit 61 Teilen, Mario-Minifigur, Röhre und einem Gumba für 9,99 Euro. Deutlich umfangreicher fällt Feuer-Mario & Bowsers Festung mit 850 Teilen aus. Neben Feuer-Mario und Prinzessin Peach gehören unter anderem ein Koopa, Gumba und eine größere Bowser-Figur dazu. Das Set soll 99,99 Euro kosten.

Auch Mario Kart spielt eine wichtige Rolle. Mario Kart – Ein Rennen mit Mario bringt Mario samt Kart ins klassische Minifiguren-Format, hier werden 14,99 Euro fällig. Größer fällt Mario Kart – Bowsers chaotisches Rennen mit 409 Teilen aus, das unter anderem Toad und eine Kuh von der Kuhmuh-Farm umfasst aber auch 59,99 Euro kostet. Mit Mario Kart – Luigis & Bowser Jr.s Rennen kommen wiederum Luigi und Bowser Jr. samt Fahrzeugen für 29,99 Euro hinzu.

Yoshi erhält ebenfalls seinen Auftritt in Yoshi besucht Marios Haus für 39,99 Euro. Ergänzt wird die erste Welle durch Marios Strandabenteuer mit 196 Teilen für 19,99 Euro und Name: Feuer-Luigi gegen Koopa mit 241 Teilen für 29,99 Euro. Weitere Infos und alle Bilder bekommt ihr auf der offiziellen Website von LEGO.

Interessant wird nun vor allem, was mit den bisherigen interaktiven LEGO-Super-Mario-Sets passiert. Bislang ist nicht bekannt, ob die neue Minifiguren-Reihe parallel dazu angeboten wird oder das bisherige Konzept langfristig ersetzt.

Für LEGO-Fans bringt die Umstellung einen entscheidenden Vorteil mit sich: Super Mario passt künftig wesentlich einfacher zum restlichen LEGO-Regal. Statt übergroßer elektronischer Figuren gibt es klassische Minifiguren und gewöhnliche Bausteine – eine eigentlich naheliegende Kombination, auf die Fans erstaunlich lange warten mussten. Spricht euch ein Set an?

via GamesRadar, Bildmaterial: LEGO