Tencent ballert Hunderte Millionen in GTA-Konkurrenten – und stellt ihn ein

Die letzten Jahre waren ein Auf und Ab in der Spieleindustrie: Während der Corona-Pandemie wurden viele Projekte neu angekündigt, doch einige davon sind still und leise auch wieder verschwunden.

Aktuellen Berichten zufolge traf es auch ein Großprojekt von Tencent. In Last Sentinel wurden angeblich in sechs Jahren Hunderte Millionen Dollar investiert. Das Spiel sollte zu einem „Grand Theft Auto“-Konkurrenten werden – und ist daran wohl gescheitert.

Das Projekt von Lightspeed LA scheint nach einer internen Überprüfung praktisch eingestampft worden zu sein, glaubt man aktuellen Medienberichten. Tencent bestätigte die Medienberichte nicht.

Playtests fielen wiederholt negativ aus

Bei den The Game Awards 2023 beeindruckte das Spiel noch mit einer cineastischen Enthüllung und präsentierte sich als Sci-Fi-Open-World-Actionspiel von ehemaligen Rockstar-Games-Entwicklern. Jetzt, drei Jahre später, hört man nichts mehr vom Spiel.

Bloomberg berichtet, dass Publisher Tencent nach einer Prüfung der aktuellen Entwicklung beschlossen habe, mit dem Projekt in seiner aktuellen Form nicht fortzufahren. Bloomberg berichtet weiterhin, die Produktion habe vor sechs Jahren begonnen und bereits Hunderte Millionen Dollar gekostet.

Als ein Playtest Anfang dieses Jahres Berichten zufolge floppte, erhielt Lightspeed eine letzte Chance, die Qualität des Spiels zu verbessern. Das Ergebnis der abschließenden Prüfung kam laut Bloomberg Anfang dieser Woche zurück; Tencent habe sich demnach gegen eine Weiterführung des Spiels entschieden.

Überambitioniertes Projekt eines neuen Studios

Das bedeutet eine massive Schrumpfung des Studios: 80 EntwicklerInnen mussten ihren Platz räumen. Laut Bloombergs Bericht lag es an fehlender klarer Ausrichtung und Vision des Spiels, dass das Spiel scheiterte.

Auch an Projektleiter Steve Martin, einem 14-jährigen Rockstar-Veteranen, der zuvor das Studio in San Diego leitete, gibt es Kritik. Das Projekt sei überambitioniert gewesen für ein brandneues Studio, das mit nur wenigen hundert Mitarbeitern eine Cyberpunk-Open-World von GTA-Qualität erschaffen wollte. Damit führt Tencent seinen Trend fort, sich von sehr teuren AAA-Games abzuwenden.

„Lightspeed LA bleibt offen und entwickelt weiterhin Spiele“, sagte ein Sprecher gegenüber Bloomberg und deutete an, dass eine Version des Projekts weiterhin voranschreitet. Bleibt zu hoffen, dass das Studio nicht vollständig geschlossen wird – auch TiMi Montreal wurde zuerst 2023 deutlich geschrumpft, um dann vor wenigen Monaten vollständig geschlossen zu werden.

via Kotaku, Bloomberg, Bildmaterial: Last Sentinel, Lightspeed LA