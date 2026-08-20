Es sieht aus wie ein „Game & Watch“-Spiel, ist aber ein modernes Indie-Game mit LCD-Optik

Das Indie-Spiel Future Knight nimmt sich einen besonderen Retro-Look an und vermischt die Nostalgie von LCD-Bildschirmen mit modernen Kämpfen. Stell dir vor, deine alte Handheld-Konsole aus den 80ern erwacht zum Leben, aber diesmal mit einer bizarren Story, neuen Kämpfen und einer einzigartigen visuellen Ästhetik.

Innerhalb der „Technologie eines Taschenrechners“ mit dem bekannten Segmentbildschirm schafft das Spiel eine beunruhigende Ästhetik, die das Niedliche mit dem Grotesken mischt – inspiriert von den Werken Satoshi Kons und japanischer Skurrilität.

Die Story ist tatsächlich skurril: Die Welt steht am 23. Mai 1993 vor dem Untergang, ausgelöst von der „Dame der Vergangenheit“, der Anführerin der Pyramidensystem-Sekte „Gegenwart“, die im Vorbeigehen das Gedächtnis der gesamten Menschheit löscht.

Einzige Hoffnung ist ein Roboter, der aus den Überresten eines 90er-Telenovela-Stars konstruiert wurde, begleitet von „Two More“, einem gutartigen, aber mysteriös mächtigen Tumor mit Eigenleben. Die Mission führt acht Stunden vor die Apokalypse zurück: Jedes der acht Biome entspricht einer Stunde im Terminkalender der Dame, die es zu sabotieren gilt – vom Parkspaziergang bis zum All-you-can-eat-Buffet.

Das Herzstück von Future Knight ist die Synergie zwischen seinen beiden Protagonisten. Future Knight bringt rohe Feuerkraft mit, während Two More für Beweglichkeit und kreative Manöver sorgt. Der ständige Wechsel zwischen beiden Figuren ermöglicht nicht nur taktische Kombinationen im Kampf, sondern auch das Lösen von Umgebungshürden und das Heilen des Partners.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Future Knight, Aeternum Game Studios, Studio Koba