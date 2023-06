Fields of Mistria ist eine Hommage an Farming-Sims aus den späten 90er-Jahren

Während der aktuellen Showcases werden als Rausschmeißer meistens Spiele genutzt, die das größte Interesse des Publikums auf sich ziehen. Auf der Wholesome Direct war Fields of Mistria das Spiel, das am Ende der Show gezeigt wurde. Der Titel soll für PCs via Steam und nicht näher definierte Konsolen 2024 erscheinen.

Bei Fields of Mistria fallen auf den ersten Blick das Retro-Anime-Opening und die Musik von Toby Fox auf, der vor allem für sein eigenes Spiel Undertale bekannt ist. Dahinter steckt ein Farm-Sim-Rollenspiel, das als geistiger Nachfolger der Genre-Konkurrenten aus den späten 90er-Jahren verstanden werden will.

Bauernhof-Alltag in Fields of Mistria

In dem Spiel erhalten wir unser eigenes Gehöft in Mistria. Die Stadt muss erneuert werden, da Erdbeben und seltsame Magie dem Land zugesetzt haben. Die Magie kann aber auch genutzt werden, um den Hof besser bewirtschaften zu können. Alternativ kann sie im Kampf gegen die Feinde behilflich sein, die uns beim Erkunden von alten Ruinen in die Quere kommen.

Wir können unseren eigenen Charakter erstellen und mit ihm die Farm aufbauen, fischen, Tiere pflegen und die Mine erkunden. Es stehen insgesamt 12 Heiratskandidaten zur Auswahl, unter denen wir die große Liebe finden können.

Die Jahreszeiten sogar nicht nur für neue Feste, sondern auch neue Outfits der Dorfbewohner. Es gibt über 30 Stück, die wir kennenlernen und deren Geschichte wir verfolgen können.

Fields of Mistria im Trailer:

