Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu loben die neuen Wege von Game Freak

Womit verbindet man Game Freak wohl am ehesten? Natürlich mit Pokémon. Zwar hat das Studio in den vergangenen Jahrzehnten auch einige andere Spiele entwickelt, doch für viele Fans stehen die kleinen Taschenmonster und der typische, stilisierte Grafikstil untrennbar mit dem Entwickler in Verbindung.

Mit Beast of Reincarnation schlägt Game Freak nun jedoch eine völlig andere Richtung ein. Die japanische Famitsu zeigt sich beeindruckt. Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe sind veröffentlicht worden.

Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal eben unter anderem das neue Game-Freak-Spiel, das morgen erscheint. Es ist das Spiel mit der besten Wertung in dieser Woche.

Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series) – 8/9/9/9 [35/40]

Mumintroll: Die Wärme des Winters (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Kusan: City of Wolves (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Lily Fantasia (Switch) – 8/8/6/8 [30/40]

Route-16R (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]

The 9th Charnel (PS5, Xbox Series) – 6/6/5/6 [23/40]

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Außerdem wird das Action-RPG direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein. Vorbestellungen für die Standard- und Deluxe-Edition* sind z. B. bei Amazon möglich.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak