Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu loben die neuen Wege von Game Freak

Womit verbindet man Game Freak wohl am ehesten? Natürlich mit Pokémon. Zwar hat das Studio in den vergangenen Jahrzehnten auch einige andere Spiele entwickelt, doch für viele Fans stehen die kleinen Taschenmonster und der typische, stilisierte Grafikstil untrennbar mit dem Entwickler in Verbindung.
Mit Beast of Reincarnation schlägt Game Freak nun jedoch eine völlig andere Richtung ein. Die japanische Famitsu zeigt sich beeindruckt. Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe sind veröffentlicht worden.
Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal eben unter anderem das neue Game-Freak-Spiel, das morgen erscheint. Es ist das Spiel mit der besten Wertung in dieser Woche.
- Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series) – 8/9/9/9 [35/40]
- Mumintroll: Die Wärme des Winters (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Kusan: City of Wolves (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/7/8 [30/40]
- Lily Fantasia (Switch) – 8/8/6/8 [30/40]
- Route-16R (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]
- The 9th Charnel (PS5, Xbox Series) – 6/6/5/6 [23/40]
Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Außerdem wird das Action-RPG direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein. Vorbestellungen für die Standard- und Deluxe-Edition* sind z. B. bei Amazon möglich.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
6 Kommentare
Nun ja, es ist ja bekannt, dass sich die Geschmäcker der Famitsu oft stark von denen der westlichen Gaming Magazine unterscheiden.
Die Wertungen sind selten repräsentativ dafür, wie das Spiel denn letztendlich bei uns auch ankommt.
Und irgendwie werde ich das schleichende Gefühl, dass das Spiel eine Enttäuschung werden könnte, nicht los. Einige Eindrücke von Spielern, die das Spiel schon in der Hand halten durften, waren auch ein wenig durchwachsen.
Aber abwarten. Natürlich wäre es mir lieber, dass das Spiel toll wird.
Find ich nicht das sich die Wertungen da sehen lassen können, wenn da vereinzelt nur Wertungen dabei sind wie 35/40 und dann andere Seiten da knallhart nur 25/40 geben oder 23/40 sogar
das könnt sich sehen lassen wenn da alle Seiten in einem Tenor durchgängig mindesten 30/40 vergeben täten
Aber das ist ein bunter Mix von überdurchschnittlich gut hin zu unterdurchschnittlich schlecht
Ich verstehe gerade nicht so ganz, was du mit "Seiten" meinst. Das Score-System, was hier aufgeführt ist, ist einzigartig bei der Famitsu mit den 40 Punkten. Das basiert ja auf einem uralten Test-System, was heute so kaum noch mehr redaktionell verwendet. EGM hielt lange an einem ähnlichen Punktesystem mit mehreren Testern für ein Spiel fest. Aber EGM gibt es auch schon ewig nicht mehr.
Ansonsten kommt bei mir gerade Rauch aus dem Kopf, was du hier genau meinen könntest
Meine Freundin hat es sich für PS5 geholt und sie wird es mich (hoffentlich) am Wochenende mal austesten lassen.
Das Embargo scheint ja ungeheuer strikt zu sein. Ich selbst hab noch nichts zum Spiel gelesen, aber auf X, so ihre Worte, hat sie wohl einige Tweets entdeckt, die wenig begeistert waren.
Ich warte aber gespannt auf richtige Testwertungen der Presse, allen voran Video-Reviews, um mal einen genauen Überblick zu bekommen.
Naja Famitsu Wertungen sind immer, wie einen Würfelbecher mit gezinkten Würfeln zu entscheiden zu lasse xD Wer die wirklich ernst nimmt, kann genauso gut die Bild oder IGN ernst nehmen^^ (Wobei ich der Famitsu in dem vergleich doch ein Fünkchen mehr vertraue schenken würde xD)
Dennoch freuts mich natürlich zu sehen, dass Beast of Reincarnation eine gute Zahl erwürfelt hat. Allerdings ist das nicht ungewöhnlich. Das "heißt diskutierte", ums nett auszudrücken, Pokemon Purpur/Karmesin hatte eine 38 dort bekommen. Ich mag die Spiele super gern, doch die Wertung stammt vor den Patches.
Macht mit dieser Info, was ihr möchtet : D
Schön, dass Lily Fantasia auch ne gute Würfelzahl bekam. Das hab ich mir tatsächlich auf die Wunschliste gesetzt, als ichs im E-Shop entdeckt habe, bin aber noch immer unsicher, obs wirklich was für mich ist. Wenn ich es nun nicht verwechsle, dann war das ja diese Visual Novel/Rhythm Game Mischung. Rhythm Games sind halt an sich weniger meins. Da brauche ich wenn, schon was ausgefallenes, wie Kickbeat mit seinem geilen OST und der Fighting Präsentation.
Dennoch möchte ich mir, sobald ich mal paar Visual Novels durch hab wieder, mal überlegen, ob ich es nicht einfach mal ausprobiere. Sieht halt schon schick gemacht aus eigentlich, zumindest der Visual Novel Teil^^
Bei Mumintroll bin ich ebenfalls am überlegen. Ich kenn den Ursprung halt nicht, was mich bisher eher abhält. Aber nachdem ich gehört hab, dass Pelle K den Credits Song für einen der Teile gesungen hat, bin ich doch nochmal extra neugierig. Muss nochmal gucken welcher der Teile es war, wobei mich das Wintersetting beim neues ja auch eh anspricht eigentlich. Naja wären vielleicht Spiele fürs nächste Jahr^^
Ich glaube jetzt nicht das Beast of Reincarnation eine Vollkatastrophe wird, aber das Pokemon KaPu 38 Punkte bekommen hat und das in der Launchfassung ist Insane und lässt ehrlicherweise meine Sorgen bei Beast of Reincarnation nur weiter Wachsen.