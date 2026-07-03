3 Games für 49 Euro: Mit Spielen für Switch und Switch 2, PS4 und PS5 – jetzt zugreifen

Media Markt (und Saturn) sind heute mit einer neuen Rabatt-Aktion an den Start gegangen, bei der ihr euch aus einer Auswahl von Games drei Spiele zum festen Preis von 49 Euro aussuchen könnt.
Die Aktion wirbt zwar auch mit „Switch 2“-Games, aber hier ist die Auswahl sehr überschaubar. Bei Switch-Games könnt ihr aber gut sparen. Mit Bayonetta 3, Luigi’s Mansion 2 HD, Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins, Towa and the Guardians of the Sacred Tree oder Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered gibt es sicherlich einige Titel, die euch interessieren könnten.
Auch die Auswahl für PS4 und PS5 könnte euch hier und da interessieren. Ihr könnt eure Sammlung beispielsweise mit Mafia Trilogy, Mafia: The Old Country, Star Wars Outlaws, dem Turok Trilogy Bundle, Assassin’s Creed Mirage, The Rogue Prince of Persia, Suikoden 1 & 2 HD Remastered oder Wuchang: Fallen Feathers erweitern.
Viel Spaß beim Stöbern, seid ihr diesmal fündig geworden? Und könnt ihr euch vorstellen, dass es eine solche Aktion zukünftig auch mal im PlayStation Store gibt, wenn Sony erstmal „digital-only“ gegangen ist?
Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo
6 Kommentare
Ja mal abwarten und es gibt immer noch den PC.
Bei den 3 für bla Aktionen endet es bei mir eh immer so, dass ichnicht mal 3 interessante Spiele die ich nicht habe sehe
Ist natürlich für Vielkäufer oft schwierig, 3 zu finden.
Aber finde das diesmal eine ganz gute Auswahl. So Dinge wie Turok Trilogy Bundle oder Mafia Trilogy ist meistens nix, was man sich gleich kauft. Suikoden 1& 2 ist natürlich top, war sehr preisstabil bisher. Wuchang auch.
Wäre für mich nicht grundsätzlich uninteressant, aber die für uns interessanten Titel (z.B. Wuchang, Suikoden) haben wir schon. Insofern dieses Mal nichts für uns. Ich hoffe ja immer noch auf einen 3 für 2-Sale, das lohnt sich gerade bei Neuerscheinungen oft, aber hier passe ich erstmal.
3 Titel hab ich vor 4 Jahren oder so das letzte mal zusammen bekommen Auch diesmal wills leider nicht klappen. Naja, vllt. beim nächsten Mal.
Man muss nicht mal Vielkäufer sein. Die Angebote von MM/Saturn beinhalten meistens die selben Spiele, sodass man eher selten 3 zusammen bekommt, wenn man schon vorher solche Aktionen genutzt oder interessante Titel bereits einzeln geholt hat.
Trotzdem immer schön, wenn ihr solche Rabatt-Aktionen hier im Forum postet. Ansonsten würde ich davon nichts mitkriegen.^^