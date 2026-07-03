3 Games für 49 Euro: Mit Spielen für Switch und Switch 2, PS4 und PS5 – jetzt zugreifen

Media Markt (und Saturn) sind heute mit einer neuen Rabatt-Aktion an den Start gegangen, bei der ihr euch aus einer Auswahl von Games drei Spiele zum festen Preis von 49 Euro aussuchen könnt.

Die Aktion wirbt zwar auch mit „Switch 2“-Games, aber hier ist die Auswahl sehr überschaubar. Bei Switch-Games könnt ihr aber gut sparen. Mit Bayonetta 3, Luigi’s Mansion 2 HD, Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins, Towa and the Guardians of the Sacred Tree oder Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered gibt es sicherlich einige Titel, die euch interessieren könnten.

Auch die Auswahl für PS4 und PS5 könnte euch hier und da interessieren. Ihr könnt eure Sammlung beispielsweise mit Mafia Trilogy, Mafia: The Old Country, Star Wars Outlaws, dem Turok Trilogy Bundle, Assassin’s Creed Mirage, The Rogue Prince of Persia, Suikoden 1 & 2 HD Remastered oder Wuchang: Fallen Feathers erweitern.

Viel Spaß beim Stöbern, seid ihr diesmal fündig geworden? Und könnt ihr euch vorstellen, dass es eine solche Aktion zukünftig auch mal im PlayStation Store gibt, wenn Sony erstmal „digital-only“ gegangen ist?

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo