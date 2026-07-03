Wer sich gut mit Spielen der Layton-Macher auskennt, kann dort mehr Geld verdienen

In einem Interview mit Famitsu, das von Automaton Media übersetzt wurde, hat Level-5-Präsident Akihiro Hino eine eher ungewöhnliche Praxis im Studio verraten. Wer sich mit den eigenen Spielen besonders gut auskennt, kann sich dort nämlich über eine ordentliche Gehaltserhöhung freuen.

Demnach veranstaltet das Studio regelmäßig „Wissensquizze“ zu den eigenen Spielen. Wer dabei besonders gut abschneidet, erhält eine „signifikante“ Gehaltserhöhung – unabhängig von Position oder Betriebszugehörigkeit.

Die genaue Summe wurde zwar nicht veröffentlicht, laut den Interviewern sei sie jedoch so hoch, dass sie die Motivation der Mitarbeitenden deutlich steigern könne.

Leidenschaft ist eine echte Fähigkeit

Hino erklärt den ungewöhnlichen Ansatz so: „Wenn ihr Fachwissen nicht ausreicht, brauchen wir andere Teammitglieder, die sie unterstützen oder ihre Arbeit überprüfen. Verfügen sie hingegen über das nötige Fachwissen, können sie die Führung übernehmen und sogar den Arbeitsablauf optimieren.“

Für ihn seien Wissen und Begeisterung für die eigenen Spiele deshalb weit mehr als nur ein Hobby: „Ich halte das Wissen und die Begeisterung eines Menschen für die Spiele des Unternehmens für eine echte Kompetenz.“

Dass diese Gehaltserhöhungen kostspielig sein könnten, sieht Hino gelassen. Der dadurch gewonnene Effizienzgewinn überwiege die zusätzlichen Ausgaben deutlich.

Wo kann ich mich bewerben?

Wer nun allerdings sofort seine Bewerbung losschicken möchte, sollte wissen: Level-5 wächst zwar weiter und baut unter anderem seinen Standort in Osaka aus, möchte aber nicht einfach möglichst viele neue Mitarbeitende einstellen. Stattdessen setzt das Studio gezielt auf BewerberInnen, die neben Talent und Motivation vor allem eines mitbringen: eine echte Begeisterung für Videospiele – und insbesondere für die Marken von Level-5, so zumindest nach den Angaben des Unternehmens.

Was haltet Ihr von dieser Praxis? Kann sie MitarbeiterInnen wirklich motivieren oder seht ihr es auch kritisch?

via Automation Media, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5