Nach dem Mai-Test: Ragnarok Zero Global bittet zur zweiten Open-Beta mit neuen Inhalten

Nachdem der erste Testlauf im Mai vor allem in Europa auf sehr positive Resonanz gestoßen war, schickt Gravity Game Unite das nostalgische PC-Abenteuer Ragnarok Zero: Global in die nächste Runde.

Der Publisher hat den Termin für den zweiten offenen Beta-Test von Ragnarok Zero: Global festgesetzt. Vom 7. Juli 03:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 15. Juli 2026 01:59 Uhr deutscher Zeit können PC-Abenteurer aus Europa, Südostasien und Ozeanien erneut kostenlos in die Welt von Midgard eintauchen.

Für die zweite Testphase haben die Entwickler basierend auf dem bisherigen Spieler-Feedback einige spannende neue Features und Inhalte im Gepäck: „Get Poring“ ist ein verknüpftes Minispiel, in dem ihr die kultigen Schleime sammeln und aufziehen könnt. Wenn man sie großgezogen hat, kann man sie als Begleiter direkt in das Hauptspiel Ragnarok Zero: Global übertragen.

„RO Factory“ ist das erste User-Generated-Content-Feature (UGC) des Franchises. SpielerInnen können hier eigene kosmetische Fußabdruck-Gegenstände entwerfen, diese über einen globalen Marktplatz mit der Community teilen oder Kreationen anderer Fans herunterladen.

Für alle, die die Herausforderung suchen, gibt es einen frischen Gruppeninhalt: „MVP Raid“. Hier könnt ihr euch im Team mit anderen Spielern den knackigen MVP-Bossmonstern stellen. Wenn ihr sie besiegt, könnt ihr fette Beute und zusätzliche Quest-Belohnungen einsacken.

Das PC-MMORPG orientiert sich an dem Geist des Original-Ragnarok Online, indem es eine klassische 2D-Pixelgrafik und einen bekannten Soundtrack verwendet. Das angekündigte Abo-Modell soll eine faire Spielwiese ohne Pay-to-Win bieten und wird durch moderne Komfortfunktionen wie Auto-Combat und optimierte Kamera ergänzt.

Wer beim zweiten OBT dabei sein möchte, kann sich über die offizielle Website registrieren und den PC-Client pünktlich herunterladen. Die Vorregistrierung für den anschließenden finalen Launch läuft weiterhin.

Bildmaterial: Ragnarok Zero: Global, Gravity Game Unite