Eine Konami-Serie, die erstmals im Westen erscheint, ist bester Neueinsteiger in Japan

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 13. bis zum 19. Juli 2026 zeigen Rhythm Paradise Groove mit weiteren 76.786 verkauften Einheiten weiterhin an der Spitze.

Gleich dahinter landet ein Neueinsteiger von Konami mit 20.661 Einheiten. Das neue Spiel einer in Japan sehr populären Videospielserie erscheint zudem erstmals im Westen – ausgenommen einzelner Länder wie Deutschland. Die Rede ist von eBaseball: PRO SPIRIT 2026.

Dabei handelt es sich um den neuesten Teil der „Puro Yakyū Supirittsu“-Serie von Konami. Anders als zuletzt Powerful Pro Baseball 2026-2027 schafft es eBaseball: PRO SPIRIT 2026 für PS5 und Steam diesmal auch in den Westen. Eine Premiere für die Serie, die es angesichts der im Westen eher unpopulären japanischen Baseball-Liga und natürlich verschiedener Lizenzwirrungen in westlichen Gefilden schwer hatte.

Lizenzrechte sorgten dann auch dafür, dass einzelne Inhalte des Spiels in der westlichen Version gestrichen werden mussten. Dass eBaseball in weiteren westlichen Stores fehlt, könnte an fehlenden lokalen Altersfreigaben liegen, die Konami für einzelne Länder vermutlich einfach nur in Kauf genommen hat, aber das ist unbestätigt.

Während das neue „Pro Spirit“ in weiteren Ländern weltweit erscheint, legt es in Japan allerdings den schlechtesten Launch der Serie hin. Game Data Library schiebt das einerseits auf die Veröffentlichung von Powerful Pro Baseball 2026-2027 (auch Konami) erst vor wenigen Tagen und andererseits auch auf das Fehlen einer Switch-2-Version.

Hinter Rhythm Paradise Groove und eBaseball: PRO SPIRIT 2026 gibt es mit Kyoto Xanadu einen weiteren Neueinsteiger, dessen kumulierte Zahlen sogar für den zweiten Platz gereicht hätten. Auch Culdcept BEGINS steigt neu ein.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 76.786 (596.237) [PS5] eBaseball: PRO SPIRIT 2026 (Konami, 07/16/26) – 20.661 (New) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 18.608 (1.476.557) [NSW] Kyoto Xanadu (Falcom, 07/16/26) – 15.431 (New) [PS5] Kyoto Xanadu (Falcom, 07/16/26) – 13.206 (New) [SW2] Culdcept BEGINS (Neos, 07/16/26) – 12.734 (New) [NSW] 70s-style Robot Anime Geppy-X (Bliss Brain, 07/16/26) – 8.674 (New) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) – 7.496 (176.009) [NSW] Culdcept BEGINS (Neos, 07/16/26) – 6.940 (New) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 4.503 (1.086.699)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 24.928 (6.051.859)

PS5 Digital – 9.024 (1.362.279)

Switch Lite – 2.930 (6.995.687)

Switch OLED – 2.853 (9.611.010)

Switch – 613 (20.304.606)

PS5 Pro – 350 (367.049)

PlayStation 5 – 200 (5.921.690)

Xbox Series S – 43 (342.728)

Xbox X Digital – 31 (33,108)

Xbox Series X – 19 (328,271)

via Gematsu, Bildmaterial: Konami