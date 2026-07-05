Nach Disc-Abkehr: Sony schränkt den Kauf des Disc-Laufwerks für die PS5 ein

Die Diskussion um das Ende physischer PlayStation-Spiele nimmt die nächste Wendung. Nachdem Sony angekündigt hat, ab 2028 keine neuen Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, steigt ausgerechnet die Nachfrage nach dem PS5-Disc-Laufwerk an. Inzwischen hat Sony den Kauf des Zubehörs auf ein Exemplar pro Person begrenzt.

Auf der Produktseite* heißt es inzwischen: „Aufgrund der großen Nachfrage kann jeweils nur 1 bestellt werden.“ Direkt daneben weist Sony erneut darauf hin, dass neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 ausschließlich digital erscheinen werden.

Ein Blick in den freien Handel: Bei Amazon* ist das Disc-Laufwerk derzeit vergriffen, Amazon will erst in bis zu fünf Monaten liefern. Drittanbieter verkaufen es teurer über den Marktplatz. Bei Media Markt* ist das Laufwerk ebenfalls vergriffen, bei Saturn* oder bei Otto* aktuell noch zum Normalpreis von 79,99 Euro zu haben.

Fans oder doch wieder Scalper?

Warum das Disc-Laufwerk plötzlich so gefragt ist, darüber wird derzeit spekuliert. Einige Fans dürften sich das Zubehör sichern wollen, solange es noch erhältlich ist. Andere vermuten jedoch, dass erneut Scalper größere Mengen kaufen möchten, um von einer möglichen Verknappung zu profitieren.

Wie es nach dem Ende physischer Spiele mit zukünftiger PlayStation-Hardware weitergeht, hat Sony bislang nicht verraten. Viele Branchenbeobachter gehen derzeit davon aus, dass die nächste Konsolengeneration vollständig digital ausgerichtet sein wird. Andere halten jedoch ein optionales, abnehmbares Disc-Laufwerk – ähnlich wie bei der PS5 – weiterhin für möglich.

Vereinzelt wird sogar spekuliert, dass das aktuelle PS5-Disc-Laufwerk auch mit einer möglichen PlayStation 6 kompatibel sein könnte, was das gestiegene Interesse an dem Zubehör zusätzlich erklären würde. Ob das aktuelle PS5-Disc-Laufwerk aber damit kompatibel wäre, ist allerdings völlig offen.

Fest steht: Ausgerechnet ein Zubehörteil für physische Spiele ist nach Sonys Ankündigung derzeit gefragter denn je – und unterstreicht damit, welchen Stellenwert physische Medien für viele SpielerInnen nach wie vor haben.

via GameRant, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment