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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Splatoon, Bluey und Paw Patrol

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Splatoon Raiders.

  • Splatoon Raiders (Switch 2) – 9/9/9/8 [35/40]
  • Gurei (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/9 [33/40]
  • Kimi ni Madoi, Kimi ni Oboreru (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
  • Village in the Shade (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Bluey’s Quest for the Gold Pen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
  • Paw Patrol: Dino World (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 5/7/8/7 [27/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo

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