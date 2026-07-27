Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Splatoon, Bluey und Paw Patrol

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Splatoon Raiders.
- Splatoon Raiders (Switch 2) – 9/9/9/8 [35/40]
- Gurei (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/9 [33/40]
- Kimi ni Madoi, Kimi ni Oboreru (Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
- Village in the Shade (PS5, Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Bluey’s Quest for the Gold Pen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
- Paw Patrol: Dino World (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 5/7/8/7 [27/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo
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