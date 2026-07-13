Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Kyoto Xanadu und Echoes of Aincrad

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Kyoto Xanadu.

Kyoto Xanadu (PS5, Switch 2, Switch) – 9/8/8/9 [34/40]

Culdcept BEGINS (Switch 2, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]

Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series) – 7/8/7/7 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Kyoto Xanadu, Falcom