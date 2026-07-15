Mit Platin-Trophäen zum Studium: Diese Universität belohnt euch mit Geld fürs Zocken

Wer besonders seltene Erfolge in Videospielen freigeschaltet hat, könnte damit künftig einen Teil seines Studiums finanzieren. Die University of Silicon Valley (USV) in Kalifornien bietet mit dem Max Achievement Scholarship ein ungewöhnliches Stipendienprogramm an, das außergewöhnliche Leistungen in Videospielen honoriert.

Von Elden Ring bis Stardew Valley

Laut der Universität sollen damit Fähigkeiten wie Ausdauer, strategisches Denken und Problemlösung belohnt werden – Eigenschaften, die sich laut USV auch im Studium auszahlen. Bewerben können sich angehende Studierende unter anderem mit nachweisbaren Erfolgen aus Spielen wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV, RuneScape, Zelda: Tears of the Kingdom, Minecraft, Dark Souls, Hollow Knight, Cities: Skylines oder Genshin Impact.

Zu den geforderten Leistungen zählen allerdings keine alltäglichen Erfolge. Anerkannt werden unter anderem der „Max Cape“ in Old School RuneScape (alle Fähigkeiten auf Stufe 99), alle 115+ Errungenschaften in Minecraft, 112 % Spielabschluss inklusive Pantheon of Hallownest in Hollow Knight, die Platin-Trophäe in Elden Ring, alle 20 Kampf- sowie 8 Handwerks- und Sammlerklassen auf Stufe 100 in Final Fantasy XIV oder 100 % Map-Abschluss mit allen Schreinen in Zelda: Tears of the Kingdom.

Selbst klassische Plattformen wie PlayStation, Xbox oder Steam werden berücksichtigt – etwa mit mehreren Platin-Trophäen, einer hohen Gamerscore oder vollständig abgeschlossenen Spielen. Eine vollständige Liste findet ihr auf der Website der Universität.

Die Leistungen müssen über offizielle Profile, APIs oder Screenshots eindeutig nachgewiesen werden. Zusätzlich sind ein Aufsatz sowie die regulären Bewerbungsunterlagen erforderlich.

Je nach Einstufung vergibt die Universität bis zu 15.000 US-Dollar pro Jahr. Voraussetzung für eine Verlängerung sind unter anderem gute Studienleistungen und eine Vollzeit-Immatrikulation.

Gute Werbung – aber kein Vollstipendium

Das Programm sorgt derzeit zwar für viel Aufmerksamkeit und dürfte der privaten Universität eine hervorragende Werbefläche verschaffen. Ein vollständiges Studium finanziert das Stipendium jedoch nicht. Die maximale Förderung deckt die Studiengebühren und weiteren Kosten an einer privaten US-Universität nur teilweise ab und kann – je nach Studiengang – lediglich einen Teil der Gesamtausgaben auffangen.

Zwar ist Gaming ein wichtiger Bestandteil des Studiengangsangebots der Universität. Das Programm zeigt jedoch, wie stark Gaming inzwischen auch außerhalb der Branche wahrgenommen wird. Statt außergewöhnliche Erfolge nur als Hobby abzutun, betrachtet die Universität sie als möglichen Nachweis für Disziplin, Durchhaltevermögen und analytisches Denken – auch wenn der Marketingeffekt für die Hochschule kaum zu übersehen ist.

Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr die Schlussfolgerung der Universität für richtig? Welche der Voraussetzungen habt ihr vielleicht schon längst erfüllt?

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware