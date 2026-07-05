Geschichtsstunde: Steins;Gate-Ableger feiert nach 15 Jahren sein Debüt im Westen

Spike Chunsoft wird Steins;Gate Octet of Shifting Space in den Westen bringen. Es handelt sich dabei um eine Adaption des Spiels, das einst 2011 für PCs in Japan veröffentlicht wurde. Die Visual Novel, die ein „Was wäre, wenn“-Szenario zu Steins;Gate behandelt, wird für Konsolen umgesetzt und feiert jetzt ihr Debüt im Westen.

Das Spiel sei inspiriert von der Prämisse „Was wäre, wenn STEINS;GATE auf einem PC aus den 1980er Jahren neu umgesetzt würde?“ und soll das Erscheinungsbild und das Spielgefühl eines 8-Bit-PC-Abenteuerspiels einfangen. Die Veröffentlichung erfolgt für PS5, Switch und Switch 2 sowie PCs.

Steins;Gate Octet of Shifting Space nutzt ein Text-Parser-Gameplay aus den Anfängen des Genres. „Treibe die Geschichte voran, indem du frei englische Befehle eingibst. Nutze deine Vorstellungskraft und deine Kombinationsgabe, um die richtigen Handlungen zu finden und den Weg nach vorne aufzudecken.“

Nicht nur spielerisch orientiert man sich an anfänglichen Adventures. „Frühe Abenteuerspiele rendern ihre Grafiken, indem sie jede Linie einzeln zeichnen und das Bild anschließend mit Farbe ausfüllen. Das Spiel bildet diesen klassischen Bildschirmzeichnungsprozess originalgetreu nach“, erklärt Spike Chunsoft weiter.

Und da ist die Geschichtsstunde noch nicht zu Ende. „Das Klangerlebnis ist ebenso authentisch und bildet die FM-Synthese sowie die PSG-Soundchips klassischer PCs nach.“ Das Spiel soll vollständig kompatibel mit Software-Tastaturen und USB-Tastaturen für moderne Gaming-Plattformen sein.

Zur Story führt Spike Chunsoft ein: „Schlüpfe in die Rolle von Rintaro Okabe und erkunde gemeinsam mit deinen Laborkollegen die Straßen von Akihabara auf der Suche nach dem IBN 5100, der erneut gestohlen wurde.“

Bildmaterial: Steins;Gate Octet of Shifting Space, Spike Chunsoft